Primo squillo del Corato. Espugnata Barletta con Falconieri

Primi tre punti d'Eccellenza per il Corato che dimentica in fretta lo stop della Deghi e vince al Manzi-Chiapulin contro un Barletta grintoso ma ancora in fase di costruzione. La squadra di Di Domenico cresce, soprattutto nella consapevolezza di essere tra le candidate alla lotta promozione. Vittoria che fa il paio con l'affermazione di Coppa Italia contro il Molfetta Calcio.

Il Corato passa subito in vantaggio dopo 15 minuti. Zangla serve un buon pallone a Falconieri che elude l'intervento di Aprile e batte Lullo. Un paio di punizioni di Quarta impensieriscono il Barletta che si rifà sotto con Pignataro, ad un passo dal colpire il pallone di testa in area piccola. Al 33' espulso per doppio giallo Caputo che lascia i padroni di casa in dieci. Quarta è tra i neroverdi più pericolosi. I suoi piedi, in un altro paio di occasioni, preoccupano il portiere barlettano. L'occasione più nitida dei biancorossi nel finale. Palo interno di Pignataro su punizione.

Meno vibrante la ripresa. L'occasione più ghiotta, a inizio secondo tempo, sui piedi di Pizzulli. L'under barlettano, servito da Bonasia, esalta i grandi riflessi di Addario. Qualche sporadico tentativo dei barlettani e dei coratini non spostano l'equilibrio di un match che porta i primi tre punti alla banda Di Domenico.

Il tabellino

Barletta: Lullo (70’Capossele); Fanelli (70’Faccini), Aprile, Bruno, Lamacchia; Bonasia, Milella, Diomandé (80’Marinaro), Pizzulli (74’Zonno); Caputo, Pignataro. A disposizione: Guadagno, Matera, Zingrillo, Procida, Gasbarre. Allenatore Gallo

Corato: Addario; Lezzi, Vergori, Dibari, Zangla; Quarta (64’Darcante), Vicedomini, Caputo (64’Touray), Quacquarelli; Falconieri (83’Agodirin), Leonetti (67’Di Federico). A disposizione: Iurilli, Guida, Maselli, Ngom, Olibardi. Allenatore: Di Domenico

Arbitro: Olmi Zippilli di Mantova

Reti: 12’ pt Falconieri.

Note: ammoniti Bruno, Diomandé, Fanelli, Zangla, Faccini, Pignataro. Espulso: Caputo per doppia ammonizione