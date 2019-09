Corato, ko all'esordio. La società su Fb: «Arbitraggio imbarazzante»

Comincia con una sconfitta casalinga il cammino in campionato del Corato di Fabio Di Domenico. Al Coppi di Ruvo la Deghi Calcio, squadra di San Pietro in Lama, è passata su rigore (in rete Eugenio Palma) al 27' del secondo tempo.

I neroverdi, in un post su Facebook, accusano il direttore di gara, Doronzo di Barletta, di una condotta molto al di sotto delle aspettative. «Imbarazzante e a tratti veramente surreale la direzione di gara dell'arbitro Ruggiero Doronzo di Barletta. Il fischietto barlettano, a fine partita farà terminare il Corato in 9 uomini (espulsi Santoro e De Vivo a fine gara ndr) ai quali si aggiungeranno ben 4 ammoniti ed un rigore dubbio concesso e trasformato dagli avversari. Per la Deghi, nessuna sanzione».

Vicedomini e compagni hanno comunque giocato una gran bella gara contro una squadra "tosta" come quella salentina. Almeno tre i gol nitidi sbagliati da Leonetti, un palo e una traversa. Ora il Barletta, uscito sconfitto dalla trasferta di Ugento per il primo big match della stagione, domenica prossima al Manzi Chiapulin.

Il tabellino

CORATO: Addario, Lezzi, Santoro, Vicedomini, Vergori, Camasta, Rizzo (16’st Touray), D’Arcante (34’st Ngom), Leonetti, Falconieri, De Vivo (38’st Di Federico). A disp. Iurilli, Guida, Zangla, Caputo, Quacquarelli, Antonicelli. All. Di Domenico.

DEGHI CALCIO: Laghezza, Pinto (37’st Greco), Paganelli, Paolillo, Malerba, Deffo, Palma (40’st Rollo), Difino, Romano (12’st Campioto), Malagnino (29’st Stefanizzi), Libertini (20’st). All. Lima. A disp. Isceri, Muci, Spedicato, Tardini. All. Lima.

ARBITRO: Doronzo Ruggiero di Barletta. Assistenti: Federico Peloso e Giuseppe Rizzi, entrambi di Barletta.

MARCATORE: 27’st Palma (rig).

NOTE: Ammoniti: Rizzo, D’Arcante, Touray, Di Federico del Corato. Espulsi: Santoro e De Vivo del Corato. Recupero: 1’ pt - 5’ st.