Il Corato fa subito sul serio. Poker in Coppa a Molfetta

Comincia benissimo la stagione ufficiale del Corato che, al Paolo Poli, si sbarazza della Molfetta Calcio nell'andata degli ottavi di Coppa Italia d'Eccellenza. 2 a 4 il finale e vittoria meritata degli uomini di Fabio Di Domenico, la cui mano è già evidente nei meccanismi della squadra.

Molfetta senza diversi elementi, tra cui Legari e gli ex Vito Morra e Bartolo Lorusso. Neroverdi senza D'Arcante (per lui anche un infortunio al braccio), Santoro e Agodirin. Come già preannunciato nella nostra intervista è un Corato a trazione anteriore con Quarta, Leonetti, Falconieri e De Vivo insieme in campo e Vicedomini in regia.

Il gol di Quarta arriva dopo pochi secondi. Fallo laterale da destra, la palla arriva sul secondo palo e l'attaccante salentino anticipa tutti. La partita la chiude il bomber Falconieri. Uno-due dell'ex attaccante del Catania tra la mezz'ora e il 43' del primo tempo. Prima beffa Cafagna con un tiro a giro, poi chiude un ottimo dialogo con De Vivo scaricando in rete col mancino. Il pallone gira, la vena realizzativa c'è.

Nella ripresa i padroni di casa si rifanno sotto. Vitale pesca il jolly dai trenta metri al 21'. Ventura spiazza Addario in uscita al 29'. Ci pensa Di Federico, subentrato a Falconieri, a sigillare la vittoria esterna. L'attaccante batte a rete su assist di Lezzi, complice una deviazione biancorossa. Passaggio del turno vicino anche se c'è da giocare il ritorno. Testa all'esordio in campionato di domenica prossima, a Ruvo, contro la Deghi.

Il tabellino

Molfetta: Cafagno, Cianciaruso, Monopoli, Scialpi, Caruso, Pinto, Conteh, Piperis (8’ st Ventura), Saani, Vitale, Triggiani. A disposizione Tucci, Di Cosmo, Sidella, Fischer, Loiacono, Pellegrini, Martinelli, Anaclerio. Allenatore Bartoli Renato.

Corato: Addario, Lezzi, Zangla, Vicedomini, Vergori, Di Bari, Quarta, Caputo (35’ st Olibardi), Leonetti (19’ st Ngom), Falconieri (10’ st Di Federico), De Vivo. A disposizione Iurilli, Camasta, Quacquarelli, Maselli, Rizzo, Touray. Allenatore Di Domenico Fabio.



Arbitro: Aratri Roberto di Bari. Assistenti: Grimaldi Leonardo e Alessandrino Antonio, entrambi di Bari.

Reti: 1’ pt Quarta, 29’ pt Falconieri, 43’ pt Falconieri, 21’ st Vitale, 29’ st Ventura, 44’ st Di Federico.

Note: Ammoniti Di Bari, Scialpi, Conteh. Angoli: 6-4 per il Molfetta. Recupero: 0’ pt – 6’ st