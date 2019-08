Corato-Deghi apre l'Eccellenza. Prima trasferta a Barletta con la 1922

È stato diramato questo pomeriggio il calendario ufficiale del prossimo campionato di Eccellenza pugliese che prenderà il via l'8 settembre. Rimane sul banco l'annosa questione stadio. Ad oggi si giocherà sicuramente fuori, sin dalla prima giornata. La sede individuata è quella del Fausto Coppi di Ruvo dove il Corato ha svolto tutta la preparazione e disputato le amichevoli.

Il Corato esordirà a Ruvo contro la Deghi di San Pietro in Lama, allenata da Gouvinho Lima, ex centrocampista di Roma e Lecce. Prima in trasferta a Barletta contro i biancorossi di Massimo Gallo che hanno cominciato la stagione un po' in ritardo ma hanno messo a segno tanti colpi importanti.

Tra i derby va assolutamente segnalato quello con la Vigor Trani. Si gioca in casa il 17 novembre e a Trani l'8 marzo. Si chiude con un altro derby nord barese, quello contro la forte Molfetta Calcio. Ritorno in casa. La speranza è di potersi giocare qualcosa di importante al Comunale.

Qui tutto il calendario.

1° Giornata

Corato - Deghi Calcio (A: 8 settembre | R: 22 dicembre)

2° Giornata

Barletta - Corato (A: 15 settembre | R: 5 gennaio)

3° Giornata

Corato - Otranto (A: 22 settembre | R: 12 gennaio)

4° Giornata

San Marco - Corato (A: 29 settembre | R: 19 gennaio)

5° Giornata

Corato - Fortis Altamura (A: 6 ottobre | R: 26 gennaio)

6° Giornata

Team Orta Nova - Corato (A: 13 ottobre | R: 2 febbraio)

7° Giornata

Corato - Martina (A: 20 ottobre | R: 9 febbraio)

8° Giornata

Audace Barletta - Corato (A: 27 ottobre | R: 16 febbraio)

9° Giornata

Corato - Unione Calcio Bisceglie (A: 3 novembre | R: 23 febbraio)

10° Giornata

Gallipoli - Corato (A: 10 novembre | R: 1 marzo)

11° Giornata

Corato - Vigor Trani (A: 17 novembre | R: 8 marzo)

12° Giornata

Corato - Ugento (A: 24 novembre | R: 15 marzo)

13° Giornata

San Severo - Corato (A: 1 dicembre | R: 22 marzo)

14° Giornata

Corato - Atletico Vieste (A: 8 dicembre | R: 29 marzo)

15° Giornata

Molfetta Calcio - Corato (A: 15 dicembre | R: 5 aprile)