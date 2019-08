Corato Calcio, firma il killer di Coppa. Agodirin è neroverde

Gran colpo del Corato: la società si è assicurata le prestazioni sportive del calciatore Agodirin Kolawole Oyelola per la stagione sportiva 2019/20. Nato a Offa in Nigeria il 2 marzo del 1983, Agodirin è un attaccante che fa dell’esperienza, della forza fisica e di uno spiccato senso del gol, le sue caratteristiche migliori. Il neo attaccante neroverde, proviene dal Casarano, team mattatore dell’Eccellenza della passata stagione.



Agodirin è un attaccante di livello per la Premier League pugliese (questo è appena il suo secondo anno in questa categoria), un calciatore dalla carriera importante. Lo dimostra il fatto che ha sempre giocato in Serie C1 o C2, con qualche parentesi in D. Per lui anche la soddisfazione di aver collezionato qualche presenza in Serie B con il Venezia. Latina, Viterbese, Spal, Como, Foggia, Casertana, Sambenedettese e Nardò, sono alcune delle maglie indossate dal neo centravanti neroverde: senza dubbio grandi piazze, in cui Agodirin si è fatto sempre apprezzare.

‘Ago’ va a completare il reparto avanzato del Corato, già competitivo e che d’ora in avanti, sarà ancora più ricco di soluzioni, con mister Di Domenico che avrà veramente l’imbarazzo della scelta in quella zona del campo.