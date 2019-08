L'ultimo in ordine d'arrivo è Carlo Vicedomini, fortissimo metronomo arrivato dal Casarano. Prima di lui il Corato del presidente Maldera e di Vito Tursi ha inanellato una serie di colpi da novanta che proiettano i neroverdi in cima alla lista delle pretendenti al titolo assieme ad altre due, tre squadre.

Il primo tassello però è stato lui, Fabio Di Domenico, ruvese ma legato a Corato da amicizie, esperienze e una stagione come centravanti del Corato. Il suo matrimonio con la piazza coratina, da tempo auspicato, è arrivato quest'estate. L'allenatore, reduce da una lunga e proficua esperienza coi settori giovanili, qualche stagione fa ha salvato miracolosamente il San Severo in Serie D.

In questa videointervista ci racconta il suo modo di fare l'allenatore e come ha intenzione di disegnare il nuovo Corato che tra poco scenderà in campo per la sua terza stagione consecutiva in Eccellenza.

Intanto Antonio Di Zanni è stato nominato nuovo vicepresidente dell'Usd Corato. Di Zanni, manager del pastificio "La Molisana" e imprenditore nella ristorazione, «ha da sempre a cuore i colori neroverdi e il suo ingresso in società, il suo apporto, la sua professionalità accresceranno sicuramente le ambizioni del club» dicono dalla società.