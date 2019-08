Corato grandi firme, arriva anche Carlo Vicedomini

Anche Carlo Vicedomini, vestirà la maglia neroverde nella stagione 2019/20.



Vicedomini, centrocampista centrale classe ’85 originario di Campi Salentina (Le), è stato una delle colonne del Casarano dei miracoli dello scorso campionato. Con i salentini infatti, nella scorsa stagione, ha vinto Campionato, Coppa Italia regionale e nazionale di Eccellenza. Vicedomini, aveva già vinto l’Eccellenza pugliese, anche con la maglia dell’Audace Cerignola nel 2017.

Insomma, un top player per la categoria, un vincente che porta con se carisma, mentalità e professionalità. Un giocatore, abituato a vincere e che speriamo possa continuare ad imporsi, anche con la maglia neroverde e che entra a far parte di un gruppo già molto competitivo.

Carlo Vicedomini, non ha bisogno di tante presentazioni, potendo vantare infatti, una carriera di tutto rispetto. Per lui, tanta Serie C in piazze importanti e blasonate come Teramo, Lanciano, Crotone, Juve Stabia, Paganese e Taranto. Alla fine, si contano ben 153 presenze in Serie C condite da 8 reti, per il neo acquisto neroverde. Notevole anche la sua esperienza in Serie D, con le maglie di Taranto, Nardò, Manfredonia e Cerignola (77 presenze e 8 reti).

Encomiabile quindi, il lavoro del direttore sportivo Vito Tursi e del direttore generale Gerardo Serino, che con il plàcet del presidente Maldera, hanno regalato al Corato ed ai propri tifosi, un giocatore di assoluto livello. Vicedomini è già a disposizione di mister Di Domenico e potrebbe debuttare in neroverde già nel pomeriggio, quando alle ore 17.30 presso lo stadio di Ruvo di Puglia, il Corato affronterà il Bisceglie 1913, team impegnato nel prossimo campionato di Serie C.