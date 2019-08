Una freccia sulla sinistra per il Corato, ecco Bellamusa Touray

Touray Ballamusa è un nuovo calciatore del Corato. Esterno sinistro classe 2000 originario del Gambia, nell'ultima stagione ha militato nel Casarano, club con il quale lo scorso anno ha vinto tutto quello che era possibile vincere.

Il neo acquisto neroverde inoltre, si e' fatto notare anche da mister Tavarilli, che lo ha convocato nella rappresentativa regionale giovanile. Touray, anche in questa importante manifestazione non smette di stupire ed insieme ai suoi compagni di squadra, arriva fino in finale, arrendendosi solo al competitivo team del Lazio.

Un talento in più a disposizione di mister Di Domenico, che d'ora in avanti potrà contare per il reparto under sulla velocità di Touray.