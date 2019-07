Corato Calcio, questione stadio: «Promesse disattese, nessuna risposta dall'amministrazione»

In una nota stampa, il Corato ha commentato le ultime vicissitudini politiche della città in relazione all'agibilità dello stadio Comunale. Ad oggi, infatti, nulla è cambiato, e il rischio concreto di giocare lontano dallo stadio di casa è alto. Si parla di Terlizzi, di Andria, di Ruvo, stadio scelto dai neroverdi per la preparazione, cominciata giovedì scorso.

Di seguito il comunicato integrale:



La società Usd Corato Calcio, rimane basita ed esterrefatta, nell’apprendere delle recenti dimissioni del neo sindaco della città, dott. Pasquale D’Introno e del conseguente venir meno così, a tutti gli impegni e gli accordi presi, solo pochi giorni fa, con il nostro club.

Questa la cronaca dei fatti: dopo un incontro tra i nostri vertici societari ed il neo sindaco D’Introno, tenutosi venerdì 19 luglio, quindi solo una settimana fa e dopo aver ricevuto ampie garanzie d’impegno e d’interessamento, da parte del primo cittadino nel risolvere tutte le problematiche inerenti la prossima stagione calcistica, ci ritroviamo oggi, con un pugno di mosche in mano. Le promesse ricevute dal sindaco D’Introno, si sono praticamente tradotte nelle sue dimissioni.

Come società, forti e convinti del supporto del neo sindaco, abbiamo nei giorni scorsi, iscritto la squadra al prossimo campionato di Eccellenza pugliese. Lo abbiamo fatto, praticamente a scatola chiusa. I termini d’iscrizione scadevano lo scorso 25 luglio e nella compilazione era necessario indicare l’ubicazione dell’impianto di gioco. Abbiamo indicato lo stadio comunale di Corato, credendo nelle promesse del sindaco, fidandoci sulla parola e nell’attesa di risposte, ad oggi mai pervenute.

Come società inoltre, abbiamo investito somme importanti per costruire una squadra competitiva; portando a Corato giocatori di assoluto livello. Abbiamo creduto di poter tornare nel nostro stadio, nella nostra casa ma ad oggi, ci ritroviamo nella spiacevolissima condizione di essere stati costretti a trovare un campo alternativo per allenarci e nell’assurdo paradosso di programmare le nostre partite ufficiali, lontano da Corato. Questa incresciosa situazione inoltre, ci ha costretto già nell’immediato e ci costringerà anche in futuro, a dover compiere ulteriori e gravosi esborsi, con un notevole danno economico per le casse societarie.

La nostra compagine, è formata da persone serie, lo affermiamo con determinazione ed è per questo che, nonostante tutto, manterremo gli impegni presi. Non arretreremo di un centimetro, per perseguire i nostri obiettivi sportivi e continueremo ad impegnarci ancora più di prima, perché il Corato Calcio è un bene della città e non è assolutamente corretto da parte di qualcuno, trattare le vicende che lo riguardano, in questa maniera, senza alcun tipo di considerazione nei confronti di noi dirigenti e del club che rappresentiamo.

Dopo le promesse ricevute in campagna elettorale dal sindaco D’Introno, al momento purtroppo miseramente disattese, continueremo nel nostro progetto più determinati di prima ed è per questo che chiediamo agli sponsor, di credere nei nostri programmi, che sono ambiziosi; ma soprattutto, chiediamo il caloroso sostegno dei tifosi coratini, che per noi e per la squadra, è fondamentale.

Nonostante tutto infine, la nostra compagine societaria è disponibile per un ulteriore incontro, in qualsiasi data ed in qualsiasi luogo, con il sindaco D’Introno, per cercare di risolvere la “questione stadio”. Lo chiediamo a gran voce affinchè, l’intera comunità coratina possa beneficiare di veder giocare la squadra di calcio neroverde nell’impianto cittadino e soprattutto, per lo smisurato amore che la dirigenza nutre nei confronti della città, che è onorata di rappresentare.