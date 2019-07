Corato Calcio, che bombe! Firmano anche Leonetti e Quarta

Due grandi colpi in attacco per il Corato di Maldera e del diesse Tursi. Firmano Savino Leonetti e Christian Quarta.

Savino Leonetti, attaccante classe '93 originario di Andria, ha sempre giocato soprattutto in Serie C oltre qualche esperienza in Serie D. Per lui, è la prima esperienza in Eccellenza. Bomber di livello assoluto, ama svariare su tutto il fronte d'attacco e nonostante il fisico imponente (1.88 cm × 73 kg), è dotato di una tecnica sopraffina ed è capace di siglare reti spettacolari. Punta 26enne, nel pieno quindi della sua carriera, proviene dal Francavilla, team di Serie D.

Proprio dalla quarta serie ma addirittura dalla C, ha avuto delle proposte, ma alla fine l'ha spuntata il Corato, che lo ha voluto fortemente e cercato con insistenza. Il suo curriculum calcistico, è inutile dirlo, è di assoluto spessore, avendo Leonetti militato in Serie C con le maglie del Foggia, Messina, Rimini, Vibonese, Lumezzane mentre negli ultimi anni invece, ha militato in D con le casacche di Gravina, Team Altamura e Francavilla.

Christian Quarta, classe '85 originario di Cellino San Marco, proviene dal Brindisi, formazione con cui ha ottenuto nella passata stagione, la tanto ambita promozione in Serie D. Senza dubbio, un giocatore di spessore ed un elemento di livello per la truppa di mister Di Domenico, che va a rinforzare ulteriormente, un gruppo già molto competitivo. Il giocatore brindisino, è un esterno di centrocampo, che all'occorrenza può giocare anche dietro le punte. Dotato di un estro fuori dal comune e di una tecnica individuale sopraffina, Quarta è un elemento in grado di fare la differenza in un campionato difficile come quello di Eccellenza, torneo che Quarta conosce bene e del quale si può considerare ormai un veterano.

Il neo acquisto neroverde, è cresciuto nelle giovanili del Lecce, dove è rimasto per ben 5 anni. Poi tanta gavetta, con le maglie di Taurisano, Racale, Atletico Mesagne, Copertino, Cellino, Leverano, Novoli per poi diventare un punto fermo della Virtus Francavilla, dove rimane per 5 stagioni e con la quale, vince numerosi campionati e Coppe. Da ricordare inoltre, le sue significative esperienze in piazze importanti come Nardò, Casarano e Brindisi appunto.

Il centrocampo è stato puntellato con Domenico Guida, classe '98 originario di Bari, fa della grinta e della corsa, le sue armi migliori. Un giocatore di quelli che lottano, un vero e proprio 'mastino', che si mette sempre a disposizione del gruppo. Il neo acquisto neroverde, è un elemento molto duttile tatticamente, infatti può essere adoperato come difensore centrale, terzino ed anche come mezz'ala di centrocampo.

Cresciuto nelle giovanili del Bari, ha avuto anche importanti esperienze in altri settori giovanili molto competitivi come quelli di Foggia, Bisceglie e Barletta. La sua prima ed importante esperienza tra i senior, la fa con il Borgosesia in Serie D mentre nelle ultime 3 stagioni, ha vestito la maglia del Baveno, team di Eccellenza piemontese, con la quale ha collezionato numerose presenze condite da 5 reti.

I neroverdi hanno anche chiuso accordi per diversi under. Confermati Stefano Santoro (2000), già a Corato la scorsa stagione e protagonista anche al Torneo delle Regioni e Roberto Iurilli (2001), portiere della juniores di mister Mastroviti. Da Nardò arriva Nicola Lezzi (2001), esterno di centrocampo con all'attivo ben 10 presenze in D. Ultima stagione a Gallipoli, in Eccellenza per Francesco Rizzo (2000), esterno di proprietà del Taranto. Infine, sempre laterale, firma Nicola Patruno (2000), ex Fortis Altamura.