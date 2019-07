Il Corato corre sul mercato, otto colpi per essere protagonista

Il Corato corre veloce e mette a segno colpi uno dietro l'altro, più di ogni altra squadra di Eccellenza. Gli obiettivi stagionali saranno svelati più avanti ma il mercato che il Corato sta regalando ai suoi tifosi è di primissimo livello, di chi vuole lottare per le prime posizioni. Dopo la rifondazione la squadra del presidente Maldera è quella che ha operato di più assieme alla Fortis Altamura.

In porta è arrivato Paride Addario (28 anni), nella scorsa stagione alla Fidelis Andria in D e con diverse presenze in C1 e C2. Sulla difesa la società neroverde ha puntato molto, acquistando tre centrali di grande esperienza. Dalla Vigor ecco Matteo Camasta (34), habitue dei campionati dilettantistici, che ha militato anche a Vieste, Bitonto e Noicattaro. Nel Casarano che ha firmato il triplete, importante il contributo di Manuel Vergori (33). Leccese giramondo, ha saggiato la A albanese (FK Tirana) e la B vietnamita (Can Tho). In D è stato colonna del Manfredonia.

Il grande colpo è stato quello che ha portato in neroverde Vito Di Bari (35), quasi 500 presenze tra D, C e B (con la Cremonese nel 2006 e con la Reggina nel 2012/2013). Si è misurato con piazze di grande prestigio come Verona, Frosinone, Venezia e Cosenza. Ancora protagonista l'anno scorso al Taranto, città con la quale c'è un feeling speciale (73 partite). Età media alta per il pacchetto dei centrali ma solidità assicurata.

Terzino che va, terzino che viene. Pochi giorni dopo la firma di Zinetti per l'Unione Calcio Bisceglie, dalla città adriatica arriva Vito Quacquarelli (25), ultime tre stagioni nella squadra dei Pedone. Anche per lui esperienze in categorie superiori. La C a Chieti e Cuneo, la D a Matera e Martina.

Linea di centrocampo ancora da definire, sono stati annunciati in tre. Tonio D'arcante (29 anni da qualche giorno) è l'unico riconfermato della scorsa stagione e dovrebbe mantenere il posto come play. Torna dopo la parentesi della scorsa stagione Rodolfo De Vivo (25). Nei pochi mesi al Comunale non ha brillato, eppure ha i numeri e la qualità per affermarsi. È lui, calciatore molto duttile, l'uomo che Di Domenico ha individuato per illuminare la manovra neroverde. Dal Roccella è arrivato anche Ndiaga Ngom (22), centrocampista di fatica che ha giocato nelle ultime tre stagioni in D (Cerignola, Bisceglie e Gravina).

In attacco il primo volto nuovo è già stato annunciato. Ivan Di Federico (23) dalla Vigontina (Promozione veneta) è di Grottaglie e conosce già Di Domenico, suo allenatore al San Severo nel 2016. Attaccante mancino, pochi gol ma importante supporto per l'altra punta. Su questo ruolo il diesse Vito Tursi è al lavoro e diversi sono i rumors. Si parla tanto di un ritorno di Nicolas Di Rito ma è ancora caldissima la pista che porta a Vito Falconieri. Nonostante la smentita dell'attaccante brindisino sono sempre di più gli indizi che lo vogliono al Corato. Intanto occhio a Bartolomeo Muciaccia, promosso dalla juniores. 26 gol per lui nel campionato vinto lo scorso anno. Starà a mister Di Domenico, molto bravo con i giovani, continuare a far crescere l'attaccante tranese.

A proposito di under, hanno firmato in due, entrambi provenienti dal settore giovanile della Virtus Francavilla. L'esterno Davide Olibardi (18) e il terzino Graziano Zangla (18), figlio di Mino ex difensore siciliano di Taranto, Brindisi e Messina.