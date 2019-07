Dalla Virtus Corato alla Serie A: Ettore Mastrapasqua firma per il Lecce

«Voglio fare il calciatore». Chi almeno una volta da bambino non ha pronunciato queste parole? Essere calciatori, calcare i grandi palcoscenici fianco a fianco dei grandi campioni visti in tv è stato almeno per una breve parentesi della nostra vita, il nostro sogno. E per pochi, pochissimi di noi, questo sogno diventa realtà.



Ci vuole impegno, sudore, costanza, talento naturale, una società organizzata alle spalle e anche un pizzico di fortuna. E Simone Mastrapasqua, classe 2005 della Virtus Corato, per realizzare il suo sogno ci ha messo ognuno di questi ingredienti. Il giovane attaccante infatti ha fatto il grande salto, passando nei giovanissimi del Lecce neo promosso in Serie A.



Per Mastrapasqua una carriera nella Virtus Corato con il suo gruppo di appartenenza, ovvero i 2005 allenati da Antonio Strippoli. Qui, per ben 5 anni di scuola calcio, insieme ad altri compagni si mette in mostra, fino a meritare le attenzioni del Bari che lo tessera per la stagione 2017/18, ma a fine stagione c'è il fallimento della società barese.

Per questo Simone torna alla Virtus Corato, nel gruppo giovanissimi, allenato da un altro Strippoli (Ettore questa volta). Qui torna a mettersi in luce, tanto da attirare l'attenzione di Verona e Lecce, che spesso lo invitano a raduni. L'insistenza della società salentina (neopromossa in serie A) fa si che Simone il 1 luglio diventi ufficialmente un calciatore del Lecce. Una grande soddisfazione dunque non solo per Simone, per la Virtus ma anche per tutto il movimento calcistico coratino.