Il Corato pesca in Salento, arriva Manuel Vergori

Terzo acquisto per il Corato. Manuel Vergori vestirà la maglia neroverde nella stagione 2019/20.

Vergori, difensore centrale classe ’86 originario di Lecce, è stato una delle colonne del Casarano dello scorso campionato, protagonista del cosiddetto ‘triplete’ rosso-azzurro. Con i salentini infatti, nella scorsa stagione, ha vinto tutto quello che c’era da vincere: Campionato, Coppa Italia regionale e nazionale di Eccellenza. Insomma, un top player per la categoria, possente fisicamente (1.88 cm x 78 kg), che ha vinto e sa come vincere e siamo sicuri, darà il suo prezioso apporto di personalità, mentalità ed esperienza alla squadra neroverde.

Manuel Vergori, vanta una carriera notevolissima: per lui una esperienza in Lega Pro con il Casarano nella stagione 2006/07, poi tanta serie D fino al 2017, dove ha collezionato ben 147 presenze e dove è stato protagonista con le maglie, tra le altre di Casteggio Broni, Villacidrese, Casarano, Nardò e soprattutto Manfredonia. Il difensore salentino, nella sua lunga carriera, può annoverare alcune esperienze all’estero, la più importante delle quali, nella Serie A albanese, con la maglia del FK Tirana. In Eccellenza infine, spiccano le esperienze a Tortolì, poi un anno e mezzo a Gallipoli e due stagioni a Casarano.

Continua instancabile il lavoro del direttore sportivo Vito Tursi che, con gli arrivi del portiere Addario e dei difensori Camasta e Vergori, ha sicuramente regalato a mister Di Domenico, tre pedine di alto livello per il reparto difensivo della squadra del presidente Maldera.