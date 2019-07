Il Corato sceglie il suo "ministro della difesa", è Matteo Camasta

Dopo Addario, il Corato rinforza ulteriormente il reparto difensivo con Matteo Camasta.

Camasta, centrale difensivo classe ’84 originario di Bitonto, è un difensore che fa dell’affidabilità e dell’esperienza le sue armi migliori. Un leader silenzioso, pronto a dare sempre il suo contributo e ad aiutare i compagni di squadra nel momento di necessità. Se le difese dell’US Bitonto 2017/18 e della Vigor Trani 2018/19, sono state per lunghi tratti degli ultimi due campionati di Eccellenza, le meno battute della Premier League pugliese, molto merito è senza dubbio di Matteo Camasta.

Difensore di stazza, 1.86 cm per 81 kg, vanta una carriera di tutto rispetto: per lui una esperienza in Serie C con la Fidelis Andria, poi tanta Serie D con le maglie tra le altre, di Noicattaro, Bitonto, Matera, Derthona fino ad arrivare in Eccellenza, dove ha lasciato il segno soprattutto con le maglie di Castrovillari, Rende, Atletico Vieste e Bitonto.