Il Corato piazza il primo colpo. In neroverde il portiere Addario

Il Corato ha tesserato Paride Addario che vestirà la maglia neroverde nella stagione 2019/20. Addario, portiere originario di Andria classe '91, proviene dalla Fidelis Andria, club di vertice della Serie D girone H.

Il ventottenne estremo difensore andriese, torna quindi nella Premier League pugliese, categoria dove, nell'ultima sua esperienza, disputò una strepitosa stagione con la maglia dell’US Bitonto, tanto da meritarsi da parte di un sito specializzato, il titolo di miglior portiere dell'Eccellenza 2017/18.

Paride Addario, vanta un curriculum sportivo di tutto rispetto: dopo un'importante trafila nelle giovanili dell'Empoli e l'indimenticabile esperienza con la nazionale italiana Under-19, può annoverare importanti trascorsi in Serie C1 e C2 con squadre come Gavorrano, L'Aquila e Foggia ed in Serie D, dove invece si è messo in luce con le maglie di Manfredonia, Spoleto, Scandicci e Fidelis Andria. Addario è dunque un autentico lusso per l’Eccellenza, ed è il primo dei nuovi volti dal quale partirà il nuovo corso neroverde stagione 2019/20.