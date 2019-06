Il Corato lavora sotto traccia. D'Arcante unico riconfermato?

È passato oltre un mese dall'annuncio di Fabio Di Domenico come allenatore del nuovo Corato che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. Da allora la società di Giuseppe Maldera, tornato al timone della società, sta lavorando sottotraccia per organizzare la stagione che vedrà i neroverdi in campo lontano dal Comunale. Si vagliano alcune soluzioni come Terlizzi e Andria (Sant'Angelo dei Ricchi) e, in attesa di novità dall'amministrazione D'Introno, la strada sembra in salita.

Volti nuovi - Quello che prenderà parte alla Premier League pugliese 2019-2020 sarà un Corato profondamente rinnovato, dalla dirigenza alla rosa. A maggio è stato presentato il nuovo direttore generale, Gerardo Serino, proveniente dalla Fortis Trani. Con lui, reduce dall'esperienza tranese, anche Massimo Napoli, responsabile della comunicazione. Tra i pochi dirigenti rimasti della scorsa stagione, Vito Tursi è stato confermato nel ruolo di direttore sportivo.

Staff tecnico - Già detto di Di Domenico, allenatore fresco e preparato, bravo a lavorare con i giovani. Con lui il preparatore dei portieri sarà Saverio Abrescia mentre come preparatore atletico è stato confermato Vincenzo Pellicani. Cambio alla guida della Juniores. Filippo Mastroviti, dopo la splendida cavalcata dell'anno scorso, cede il testimone ad Aldo Gallo che ha già ricoperto il ruolo in passato. Non verranno disputati i campionati allievi e giovanissimi.

Mercato - Il mercato comincia domani ma il Corato, che sta procedendo a fari spenti alla composizione dell'organico, probabilmente ufficializzerà i suoi acquisti più avanti. Si punterà sicuramente a costruire una squadra giovane con alcuni elementi di esperienza a dare man forte. Qualche nome si è fatto come quello di Vito Falconieri, attaccante brindisino di 33 anni, allenato da Di Domenico a San Severo. Diverse stagioni in C, 31 presenze in B con Crotone e Ascoli, 3 gettoni e un gol (al Napoli) con la maglia del Catania, ultima stagione alla Voluntas Spoleto. La Triestina l'ha annunciato a maggio ma il suo nome è stato accostato al Corato. Venerdì è arrivata la smentita del diretto interessato che ha confermato di voler giocare con i friulani.

Altre piste portano a Ivan Di Federico, attaccante grottagliese del Tortolì (anche lui a San Severo con Di Domenico), Vito Di Bari, difensore ex Taranto e Cerignola e Mattia Negro, stella della Vigor Trani. L'unico riconfermato della passata stagione dovrebbe essere Tonio D'Arcante. A meno di grosse sorprese non faranno più parte della rosa tutti gli altri calciatori, compresi i coratini Zinetti e Asselti. Sul fronte under in settimana Di Domenico ha avuto modo di visionare alcuni elementi nello stage organizzato dalla società al Fausto Coppi di Ruvo.

Le altre - Valzer delle panchine che sta per chiudersi, mancano ormai pochi tasselli. Riconferme a Vieste (Bonetti), Molfetta (Bartoli), Otranto (Bruno). Il Barletta deve sciogliere il nodo Puttilli e punta Zinfollino. La Fortis Altamura ci riprova. Panca a Prosperi, confermati i big, e potrebbe tornare a giocare il veterano Nicola Di Benedetto. L'Unione Calcio Bisceglie ha scelto Di Simone (con Papagni responsabile dell'area tecnica) mentre la Vigor Trani Angelo Sisto. Silenzio a Gallipoli, San Severo e Mesagne. Capitolo neopromosse: Il Martina ha riconfermato Marasciulo e ha già annunciato il centrale Anglani che farà coppia con Amato al centro della difesa. Il San Marco conferma mister Iannacone, Paolo Augelli e Quaresimale. Ad Ugento rimane in panchina Mimmo Oliva. Grande novità per la Deghi Lecce: saluta Salvadore, il nuovo tecnico è Francisco Lima, ex centrocampista brasiliano di Roma e Lecce. Infine Ciurlia sarà l'allenatore dell'Atletico Orta Nova (ex Ordona).