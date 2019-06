Coratini del calcio, quest'anno tante salvezze e un prof tra i Prof

Con la retrocessione del Bisceglie in D e la promozione del Brindisi, il calcio pugliese ha chiuso momentaneamente i battenti. Ma cosa hanno combinato in questa stagione i calciatori coratini che hanno giocato tra Serie C e Promozione? Proviamo a tracciare le loro annate.

Partiamo da Michele "Miky" Scaringella, punta classe 1995. Inizio di stagione a Matera, tre reti in 17 presenze. Il campionato dei lucani è disastroso, complice una crisi societaria che porta i biancazzurri all'esclusione dal torneo a febbraio. Nel frattempo Scaringella si svincola e torna a Gravina, in D, dove lo aspetta Valeriano Loseto, suo mentore. Contribuisce con quattro reti alla salvezza dei falchi. Fondamentale il gol a Gragnano, preziosa la doppietta col Nola.

È ripartito dalla Serie D anche Domenico Marchetti (90). Il granitico centrale difensivo, con alle spalle quasi 300 gettoni in C, ha firmato a novembre con il Campobasso. I lupi della Marsica conquistano la salvezza ad Avezzano e Marchetti è titolare, impreziosendo la sua annata con una rete alla Vastese, manco a dirlo, con una perfetta incornata.

Scendiamo di categoria, andiamo in Eccellenza. Dopo il divorzio di dicembre con il Corato per Francesco Leuci (92) è andato a difendere i pali del San Severo giocando con continuità. Anche per lui salvezza raggiunta grazie al cambio di passo dei giallogranata, bravi a tirarsi fuori dal limo della zona playout. Altro portiere impegnato per metà stagione nella Premier League pugliese è stato Giuseppe Loiodice (94). Fino a dicembre a Terlizzi prima del ridimensionamento rossoblu che ha portato la squadra della Città dei Fiori al mesto ritorno in Promozione.

Tre i coratini del Corato: capitan Antonio Asselti (91), Vincenzo Piarulli (99) e Gigi Zinetti (95). Il primo ha trovato più continuità al centro della difesa da gennaio in poi trovando anche la via del gol a Trani, il secondo è stato spesso impegnato come esterno titolare sia da Castelletti che da Zinfollino. Per Zinetti stagione in chiaroscuro: qualche fastidioso infortunio ma anche tre gol importanti e la firma, con una doppietta, sulla salvezza del Corato.

Ultimo step, il campionato di Promozione. Due soli coratini, entrambi allo Sporting Donia che ha raggiunto la finale di Coppa italia (sconfitta dal Deghi di Lecce) ma non ha centrato i playoff. In porta Savio Camerino (96) ha fatto da secondo a Ciccio Musacco giocando anche diverse partite, davanti Fabio D'Introno (87), ha portato a casa l'ennesima doppia cifra stagionale. Nove i gol in campionato (con due doppiette e una tripletta a Bitritto) e quattro in Coppa. Vitali i due allo Spinazzola per il passaggio ai quarti.

Menzione d'onore per Nicola Bovino. Fino a dicembre è stato il preparatore atletico del Bisceglie, in C. Freschissima la notizia della conferma tra i professionisti. È stato scelto da Ciro Ginestra nello staff che allenerà la Casertana.