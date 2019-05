Fabio Di Domenico è il nuovo allenatore del Corato Calcio

L’Usd Corato Calcio riparte e comincia con entusiasmo e tante ambizioni il nuovo corso 2019/20. Dopo una lunga pausa di riflessione e dopo aver messo da parte le delusioni dell’ultimo campionato di Eccellenza, il calcio coratino riparte da un volto conosciuto e stimato: il presidentissimo Giuseppe Maldera, innamorato dei colori neroverdi, deciso a dare una sterzata alle ultime deludenti stagioni.

Nuovo lo staff societario e nuovo lo staff tecnico. Per quanto riguarda lo staff societario, la novità è rappresentata dall’avv. Gerardo Serino, nuovo Direttore Generale del club. Per lui tanta esperienza nel mondo del calcio sia in Eccellenza che in Serie D. Serino, proviene dalla Vigor Trani, società che ha ben figurato nella scorsa premier league pugliese. Nel ruolo chiave di Direttore Sportivo, confermato l’esperto Vito Tursi, uomo di calcio con anni di esperienza alle spalle, entrato a far parte del team neroverde da dicembre scorso, ereditando una squadra non costruita da lui. Adesso avrà il tempo e l’occasione, di poter fare mercato in maniera condivisa con la società e la guida tecnica, per allestire una squadra, che siamo certi sarà competitiva. Per i rapporti con i media inoltre, il nuovo responsabile dell’Area Comunicazione del club, sarà il dott. Massimo Napoli, anch’egli figura molto esperta nell’ambito del giornalismo sportivo, dove può vantare collaborazioni con importanti testate giornalistiche locali oltre che, con numerosi portali web.

Per quanto concerne invece lo staff tecnico, il nuovo allenatore del Corato sarà Fabio Di Domenico, classe ’76, che dopo una brillante carriera come calciatore, si è dedicato alla carriera di allenatore. È stato già a Corato nel lontano 2009, quando giocò il suo ultimo anno da calciatore, dedicandosi nello stesso tempo ad allenare la squadra Juniores. Poi la Berretti del Matera, squadra con cui ha vinto il campionato di riferimento fino ad arrivare recentemente ad allenare il San Severo in serie D. Mister Di Domenico sarà coadiuvato inoltre, dal preparatore dei portieri Saverio Abrescia e dal preparatore atletico Vincenzo Pellicani.

Insomma un Corato nuovo, motivato, che sarà costruito con giocatori esperti ma anche con giovani di prospettiva, che cercheranno insieme al neo staff societario e al nuovo allenatore, di togliersi importanti soddisfazioni nel prossimo campionato di Eccellenza pugliese.