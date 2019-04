Corato Juniores, sarà finale regionale con il Casarano

Basta un pareggio, conquistato a Polignano per l'accesso alla finalissima del campionato regionale Juniores. In finale i ragazzi di Filippo Mastroviti ritroveranno il Casarano, già avversaria nella finale di Coppa Italia d'Eccellenza.

La partita - Dopo essere passata in svantaggio al 30' del primo tempo per un errore difensivo e essere rimasta in dieci alla fine della frazione, nella ripresa i neroverdi pareggiano con una meravigliosa sforbiciata di Bartolomeo Muciaccia. Dopo dieci minuti il Polignano passa nuovamente in vantaggio con un tiro da lontano. Nel finale ancora Muciaccia porta il risultato sul 2 a 2, quello definitivo che con la bella vittoria nella prima gara col Barletta, permette alla juniores coratina di accedere all'ultimo atto della competizione che porta dritta alla fase nazionale.

Con i rossoblu, che hanno superato l'Otranto e il Cedas Avio Brindisi, la sfida è in programma sabato prossimo, 4 maggio.