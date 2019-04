Col Gallipoli ultima d'Eccellenza. In campo la super-juniores di Mastroviti

Ultima partita di campionato della stagione. Il Corato, con la salvezza già in tasca, riceve il Gallipoli che è ancora in piena lotta playoff con Barletta e Fortis Altamura.

Scenderanno in campo di nuovo i giovani ragazzi di mister Mastroviti che, come settimana scorsa, saranno costretti ad un tour de force. Ieri è cominciato il triangolare regionale juniores e i neroverdi si sono imposti per 3 a 1 sul Barletta nella prima gara. Dopo otto minuti a segno Mattia Di Franco. Al termine della frazione pareggio biancorosso con Daleno. Nella ripresa il 2 a 1 di Leon Castilla e il definitivo 3 a 1, ancora di Di Franco, autore di una pregevole doppietta. Il 27 aprile trasferta a Polignano

Arbitro della gara sarà Bruno Spina di Barletta. Leonardo Pio Dattoli e Andrea Rizzi di Foggia i due assistenti. Si gioca alle 16 al Comunale di Corato a porte aperte. Potrete seguire la partita su Facebook con l'aggiornamento testuale sulla pagina della società.