Corato Calcio, gli ultras: «Diserteremo le ultime partite, vogliamo chiarezza»

Dopo le dimissioni in blocco della dirigenza del Corato Calcio e l'azzeramento della rosa, compreso il tecnico Castelletti, è arrivata la risposta degli "Ultras Corato 1946", il gruppo organizzato del tifo coratino.

«A malincuore, il nostro campionato finisce qui - è scritto nella nota - Diserteremo le ultime due partite a Molfetta ed in casa con il Gallipoli. Abbiamo dato tutto il nostro appoggio in questi anni di gestione Maldera ma tutti i progetti di ogni estate, dall'organizzazione societaria alle ambizioni della squadra in campo, si sono rivelati fallimentari».

«Il cambio nello staff societario in estate, passato da persone coratine per bene a gente venuta da fuori senza che avesse a cuore i colori neroverdi. Le solite scelte sbagliate, di smantellare un gruppo di giocatori che aveva fatto bene l'anno prima per far spazio ad altri calciatori imposti da persone che pensavano solo alle loro tasche ed ai loro amici. Poi il teatrino di dicembre e l'ennesimo smantellamento, voluto soprattutto da noi che non ci nascondiamo. L'andazzo era chiaro a tutti».

«Tutto ciò non sarebbe successo se alla base ci fosse stata più competenza calcistica per la categoria e non solo esborso economico, tra l'altro affidato in mani sbagliate per la costruzione della rosa, che ha compromesso tutta questa stagione. La ciliegina sulla torta è arrivata domenica, dopo l'ennesimo scempio in campo. Prima le dimissioni in blocco poi la decisione di mandare via tutti e schierare in campo la juniores nella prossime due partite».

«Mai avremmo voluto prendere questa decisione. Chi ci conosce sa che negli anni passati, anche se già retrocessi matematicamente, il nostro sostegno mai era mancato. Avremmo anche voluto sostenere la juniores ma adesso siamo stanchi di queste pagliacciate e prese in giro. Il presidente, o ex, che da domenica non ha ancora rilasciato una dichiarazione in merito, nascondendosi solo dietro una tastiera, evitando un confronto con noi, sta umiliando e mancando di rispetto ad un'intera tifoseria che nonostante tutto lo ha sempre sostenuto, soprattutto nel male».

«Adesso a tal proposito - conclude il comunicato - vogliamo chiarezza su quanto sta accadendo in questi giorni senza più bugie, soprattutto da chi sta mettendo voci in giro a riguardo di un suo rilevamento della squadra. Basta con le chiacchiere da bar, pretendiamo chiarezza su che fine farà il titolo. Di che morte moriremo?»