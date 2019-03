Zinetti torna e decide Corato-Unione, neroverdi quasi salvi

Una vittoria importante per il Corato che batte 2 a 1 l’Unione Calcio Bisceglie e avvicina sensibilmente la quota salvezza. Copertina per Luigi Zinetti, al rientro dal primo minuto dopo l’infortunio patito a San Severo e autore della doppietta che mette ko i biscegliesi. Out l’ex Altares, Castelletti torna in panchina dopo la lunga squalifica.

Primi quaranta minuti di equilibrio tra le due formazioni. Il guardalinee tarantino Conte fischia il fuorigioco sia su una conclusione di Zinetti terminata alta, sia sul gol di testa di Colangione. Il gol del vantaggio al 38’. Zinetti va in slalom gigante in area, fa fuori due avversari e conclude con il sinistro. Di Bari battuto dopo una leggera deviazione di Binetti.

Il 2 a 0 cade qualche minuto dopo il rientro dagli spogliatoi. Morra calcia e trova la respinta di un avversario. Dal limite Zinetti trova il pertugio giusto alla destra di Di Bari. L’Unione Calcio cerca la reazione nel destro di Triggiani che, deviato da Cilli, si stampa sulla traversa. Al 35’ il 2 a 1 azzurro. Losacco su punizione pesca Albrizio in area, spaccata dell’attaccante che beffa l’estremo difensore neroverde.

SETTORE GIOVANILE – Importante vittoria per la juniores che batte in trasferta la Liberty San Paolo per 2 a 0 (Capurso e Muciaccia) e diventa momentaneamente prima in classifica. Gli allievi provinciali pareggiano 1 a 1 nel big match contro la prima in classifica, l’Unione Green Bisceglie (Ciprelli). Ko a Palo per i giovanissimi regionali.

IL TABELLINO

Corato – Unione Calcio Bisceglie 2-1

CORATO: Cilli, Monteduro, Santoro, D’Arcante, Asselti, Colangione, Della Penna (18’ st Cannone), Bonabitacola (8’st Piarulli), Zinetti (30’st Schirone), Sguera (34’st Ciriolo), Morra. A disposizione D’Angelo, Belluoccio, Di Franco, Marcellino, Stefanini. Allenatore Castelletti

UNIONE CALCIO: Di Bari, Bufi (46’pt De Mango), Quercia, Palumbo, Grazioso, Quacquarelli, Paolillo (14’st Petrachi), Binetti (7’st Triggiani), Albrizio, Marinaro (17’st D’Addato), Ingredda (21’st Compierchio). A disposizione Lullo, Losacco, de Giosa, Goffredo. Allenatore Di Corato

RETI: 38’ pt e 5’st Zinetti (C); 37’st Albrizio (U)

ARBITRO: Mallardi di Bari (Conte di Taranto e Favilla di Foggia)

NOTE: Ammoniti D’Arcante (C); Petrachi (U)