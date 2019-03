Corato, con l'Unione Calcio Bisceglie un'autentica sfida salvezza

La domenica del Carnevale a casa Corato non si scherza. I neroverdi saranno di scena al Comunale (porte aperte, ingresso gratuito) alle 15 per cercare di staccare il prima possibile il pass salvezza. L’avversario, in piena zona playout, è insidioso e quello che si giocherà domani sarà uno scontro diretto.

L’AVVERSARIO – I biscegliesi di Mimmo Di Corato (ex tecnico dei neroverdi), distano cinque punti dal Corato e godono di ottima salute. Nelle ultime due partite un punto preziosissimo al Manzi-Chiapulin contro il Barletta e la vittoria casalinga ai danni della Vigor Trani firmata da Ingredda e Binetti. Il primo è arrivato dal Terlizzi a dicembre. Lontano dal Di Liddo gli azzurri non hanno mai vinto. Nessun problema di squalifica per Di Corato ma ben quattro rientri: Quacquarelli, Albrizio, De Mango e Petrachi.

BORSINO – Tornerà in panchina dopo oltre un mese di squalifica Vito Castelletti. Nella lista degli indisponibili ancora Zinetti che non ha smaltito l’infortunio al 100%. Out anche Matera. Arbitro della partita sarà Francesco Mallardi della sezione di Bari. Antonio Conte di Taranto e Federico Favilla di Foggia i due assistenti. Start alle ore 15.00.