Corato Calcio, tornano Castelletti e Altares. La dirigenza: «Più compatti che mai»

Corato non lascia ma rilancia, più forte che mai. La società, attraverso una nota, ha voluto dare rassicurazioni in merito al futuro neroverde.

«Nonostante il risultato negativo e le tante voci che ci riguardano - spiega la società - vogliamo confermare che il direttivo ha fatto quadrato e riparte più unito che mai. Stiamo lavorando sul mercato per creare il mix giusto di giovani, elemento centrale del progetto e gente di categoria che dia esperienza al gruppo. Inoltre Nardo Mazzone, storica figura del calcio neroverde, sarà il nuovo team manager».

«Siamo contenti di aver recuperato un rapporto sereno e disteso con la tifoseria e con la città – continua la dirigenza – ora vogliamo correre compatti verso obiettivi ambiziosi come la Coppa Italia e i playoff. Per la prima volta Corato si giocherà la finalissima di questa importante competizione e cercheremo di portare a casa il trofeo che ci permetterebbe di continuare ad inseguire il sogno Serie D».

Per quanto concerne lo stadio, le idee sono chiare: «Domenica, col Molfetta, giocheremo a Corato a porte chiuse ma per gennaio contiamo di trovare una soluzione per permettere ai coratini di poter tifare la propria squadra del cuore».

Intanto Vito Castelletti è il nuovo allenatore dell’USD Corato Calcio. Un ritorno per il tecnico barese, già sulla panchina neroverde fino ad ottobre. Castelletti ha seguito i ragazzi nello sfortunato derby col Trani e ieri ha diretto il suo primo allenamento.

Capitolo mercato: dopo Schirone e Cannone, sono tornati Emanuele Belluoccio, reduce da un’esperienza in Toscana con la maglia della Fratres Perignano e lo spagnolo Miguel Altares dall’Unione Calcio Bisceglie. In uscita Gianluca Loseto, Bartolo Lorusso, Vincenzo Ladogana e Baba Diagnè che la società ringrazia per quanto fatto con la maglia neroverde e augura buona fortuna per il futuro.