Il baby Matera strappa un pareggio a Otranto. 1 a 1 Corato sotto l'acquazzone

Un punto guadagnato o due punti persi? Il Corato torna da Otranto con un pareggio agguantato a pochi secondi dallo scadere ma può recriminare per l’enorme mole di occasioni avute nel secondo tempo e il legno colpito da Piarulli. Copertina per il giovanissimo Matera, prodotto della cantera, che ha segnato la rete dell’1 a 1.

Primo tempo che ha poco da raccontare se non un’azione di Diarra al 10’. Al 40’ i padroni di casa passano in vantaggio con Nacci, servito da Mancarella a centro area. La pioggia cade insistente sul Nachira di Otranto, costringendo l’arbitro a interrompere la gara al 42’. Dopo oltre mezz’ora di attesa l’arbitro decide di far continuare la gara.

Nella ripresa l’Otranto si rintana nella propria metà campo e il Corato comincia un lungo assedio. Al 16’ Diagnè va vicinissimo al pareggio ma Caroppo fa un miracolo. Ancora Diagnè, Ladogana e il neoentrato Matera creano grossi grattacapi alla retroguardia dell’Otranto. Ancora Ladogana ci prova con un bel diagonale, palla deviata in angolo. L’attaccante monopolitano viene espulso al 25’ per una gomitata su un avversario. Alla mezz’ora Piarulli colpisce il palo. Poco dopo Matera fa sibilare il pallone accanto al palo. L’insistenza del Corato viene premiata al 49’. Bomba da fuori di Matera che fa esplodere di gioia i neroverdi.

SETTORE GIOVANILE – Due 1 a 1 e una sconfitta. Questo il bilancio del weekend del settore giovanile. La juniores di Mastroviti ha impattato con lo Spinazzola (rete di Muciaccia) mentre gli allievi hanno pareggiato con lo Spirito Santo Barletta (gol di Zaza). Ko dei giovanissimi, 7 a 0 in casa della capolista Nick Calcio Bari.

IL TABELLINO

Otranto-Corato 1-1

OTRANTO: Caroppo, De Maria, Nacci, Diarra, Citto, Mancarella, Vergari, Mariano, Palazzo (38’st Cortese), Villani (20’st Trovè), Facecchia (15’st Cisternino). A disposizione Marra, Bolognese, Delle Donne, Rosafio, Marzo, Barba. Allenatore Bruno.

CORATO: Cilli (43’st D’Angelo), Zinetti, Santoro (12’st Matera), Lorusso, Colangione, Monteduro, Sisalli, Diagnè, Manzari (19’st Loseto), Ladogana, Piarulli (43’st Di Matera). A disposizione Asselti, Bonabitacola, Cannito, Cardinale, Petitti. Allenatore Zinfollino

MARCATORI: 40’pt Nacci (O); 49’st Matera (C)

ARBITRO: Ancona di Taranto. Assistenti Miccoli di Brindisi e Miceli di Taranto.

NOTE: Espulso Ladogana al 25’st e Petitti (dalla panchina) al 35’st.