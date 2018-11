Corato, a Barletta primo round per conquistare la finalissima

Semifinale d’andata di Coppa Italia a Barletta per il Corato che, dopo il pari strappato in casa dell’Unione Calcio Bisceglie, vuole tornare alla vittoria che manca da tre settimane. Avversari i biancorossi di Franco Cinque, già affrontati in campionato e vittoriosi al Comunale grazie alla rete di Lorusso.

A parte i lungodegenti Morra e De Santis, Zinfollino avrà a disposizione tutta la rosa al Manzi Chiapulin. L’arbitro dell’incontro sarà Andrea Palmieri della sezione di Brindisi. Schirinzi di Casarano e Battista di Lecce i due assistenti. Calcio d’inizio alle 14.30.

Intanto, a seguito di un'ordinanza giunta dal Comune di Corato, la gara tra Corato e Mesagne di domenica prossima sarà giocata a porte chiuse. Nella nota è specificato che, a seguito dell'esecuzione di prove di idoneità statica delle gradinate in struttura metallica e cemento armato e delle relative coperture, nonché della recinzione del terreno di gioco, sono agibili soltanto manto erboso, pista di atletica e spogliatoi pertanto si giocherà a porte chiuse fino a data da destinarsi.