Ha cominciato a tirare i suoi primi calci ad un pallone in una piccola traversa di via Sant’Elia, ora fa parte in pianta stabile della nazionale under 19 del proprio paese: Malta. Stiamo parlando di Carlo Zammit Lonardelli che vive nell’isola del mediterraneo dalla nascita ma, avendo la sua seconda “vita” a Corato con i nonni materni, ha potuto iniziare a giocare al pallone “in mezzo alla strada”, come dice il giovane Carlo.



Quando dall’età di cinque anni ha iniziato a giocare in alcune scuole calcio di Corato e Ruvo, si capiva che la sua passione poteva regalargli soddisfazioni maggiori.

Da oltre cinque anni, Carlo Zammit Lonardelli, è tesserato per il Birkirkara, società che nel suo palmares ha vinto quattro campionati maltesi e 11 coppe nazionali, squadra in cui ha saputo farsi notare conquistando prima la convocazione nella nazionale under 17 e poi quella nell’under 19 in cui sta disputando le qualificazioni per gli europei di categoria.

«Corato è la mia seconda casa a tutti gli effetti - dice Carlo - torno spesso dai miei nonni soprattutto d’estate quando i miei doveri scolastici e quelli calcistici me lo permettono. Qui a Malta gioco in una società che milita nella nostra serie A. Il mio ruolo potremmo definirlo di esterno sinistro ma so adattarmi alle richieste del mister».

Nei mesi scorsi Carlo ha subito un incidente di gioco e, dopo l’operazione subìta a Torino, si è ripreso molto bene e ieri ha potuto giocare in Francia, contro i pari età d’oltralpe.

«Abbiamo perso con il minimo scarto (1 a 0, ndr) e i prossimi incontri sono sabato prossimo in Belgio e martedì 20 in casa contro la Lituania che speriamo di poter superare».

Oggi indossa la maglia bianca o rossa maltese ma come ogni giocatore il sogno nascosto è sempre quello di migliorarsi. «Non mi piace fare voli pindarici, il sogno di tornare in Italia e giocare in una società della mia seconda “patria” esiste. Per ora mi dedicherò al Birkirkara e alla nazionale maltese, poi vedremo cosa ci riserverà il futuro».

Ora per Carlo l’unica certezza è quella di avere due grandi suoi tifosi a Corato, i nonni Filippo e Grazia Lonardelli e, chissà un giorno, indossare una maglia italiana magari neroverde.