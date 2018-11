Cori e striscione contro la squadra. Il Corato: «Condanniamo fortemente»

Non c'è pace per il Corato, tra la questione stadio - domenica c'è la gara casalinga con il Mesagne ma non si sa dove e come si giocherà - l'andata di Coppa Italia con il Barletta e la forte contestazione dei tifosi.

Ieri la truppa di Zinfollino, reduce dal pareggio di Bisceglie contro l'Unione Calcio, è stata accolta da uno striscione attaccato alla cancellata che recitava: "Dire che fate schifo è poco. Pezzi di merda!" e da cori offensivi.



Oggi la risposta della società attraverso una nota stampa: «L'Usd Corato Calcio 1946 condanna fermamente i cori ingiuriosi e lo striscione offensivo apparso sulla cancellata del campo Comunale che hanno accolto ieri sera i calciatori dalla trasferta di Bisceglie.

In un momento delicato come questo, con una semifinale di Coppa Italia da giocare, la scelta di attaccare la squadra va a minare la tranquillità necessaria per affrontare uno snodo importante per gli obiettivi stagionali. Nessuno dei calciatori è in discussione e tutti continueranno a far parte della rosa fino all'apertura del mercato di dicembre quando la società farà le sue valutazioni e deciderà di operare sul mercato come ogni squadra del campionato».