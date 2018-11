Sguera il mago acciuffa l'Unione Calcio Bisceglie

Pareggio in rimonta per il Corato Calcio a Bisceglie. La squadra di Gino Zinfollino recupera le due reti di scarto grazie ad un super Beppe Sguera che firma una doppietta preziosa. 2 a 2 il finale.

Al 7’ la prima azione della partita. Papagni non trova la porta. Al 12’ doppia opportunità per Gianluca Loseto. Il centrocampista barese prima si fa ipnotizzare da Lullo, poi calcia lontano dallo specchio. Ancora Corato al 20’. Diagnè in area colpisce di testa ma la palla è alta. Buoni ritmi, gara godibile. Al 31’ Papagni si divora l’1 a 0 con Cilli ormai fuori causa. La sblocca, al 45’, Triggiani. Dribbling in area e palla piazzata dove Cilli non può arrivarci. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio.

I neroverdi non ci stanno e sfiorano il pareggio con un colpo di testa di Cannito ad avvio ripresa. Al 14’ Piarulli calcia alto sulla traversa dall’interno dell’area. Due minuti dopo Albrizio, in diagonale, viene disinnescato da Cilli. Al 18’ il colpo di testa di Manzari viene chiuso da Lullo. Raddoppio Unione al 32’. Albrizio, pescato da Quacquarelli, infila con un diagonale Cilli. Ed è qui che sale in cattedra Beppe Sguera. Al 38’ s’inventa un gol al volo di rara bellezza. La palla s’infila sotto il sette, Lullo non ci arriva. Al 43’ trova il pareggio sul primo palo con una staffilata dall’interno dell’area.

SETTORE GIOVANILE – Volano a suon di gol Juniores e Allievi provinciali. 8-0 per la squadra di Mastroviti che demolisce la Molfetta Sportiva. A segno Muciaccia (2), Matera (3), Zagaria e Troia. Poker, invece, per gli Allievi. 4 a 1 alla Virtus Andria con le reti di Lovino (2), Di Sabato e Patruno. Sconfitta interna per i Giovanissimi, battuti 3 a 0 dalla battistrada Nick Calcio.

IL TABELLINO

Unione Calcio Bisceglie – Corato 2-2

UNIONE CALCIO: Lullo, Bufi, Quercia, Palumbo, De Giosa, Altares, De Mango (21’st Quacquarelli), D’Addato, Albrizio, Triggiani (29’st Mastropasqua), Papagni (15’st Losacco). A disposizione Di Bari, Kopunek, Gabbino, Binetti, Colella, Caprioli. Allenatore Di Corato.

CORATO: Cilli, Cannito (28’st Ladogana), Santoro, Lorusso, Monteduro, Sisalli, Piarulli (18’st Cardinale), Diagnè, Manzari, Sguera, Loseto (33’st Di Matera). A disposizione D’Angelo, Asselti, Marcellino, Bonabitacola, Matera, Petitti. Allenatore Zinfollino.

MARCATORI: 45’pt Triggiani (U), 32’st Albrizio (U), 38’st e 41’st Sguera (C)

ARBITRO: Sciolti di Lecce. Assistenti De Chirico di Molfetta e Grimaldi di Bari

AMMONITI: Cilli, Lorusso, Diagnè, Sisalli, Manzari (C); Bufi, Altares, Albrizio (U)