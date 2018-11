Il Corato affonda col Barletta. Terzo ko casalingo

Terza sconfitta casalinga per il Corato che cede al Barletta per una rete a zero. Gara spezzettata, nervosa, sicuramente non bella da vedere. Neroverdi poco brillanti e quasi mai pericolosi. De Santis e Morra sono infortunati. Ladogana e Dimatera partono dalla panchina.

Al 2’ subito Barletta vicino al gol. Scialpi centra la traversa. Risposta del Corato con le inzuccate di Manzari e Sguera, entrambe fuori dallo specchio. Al 25’ il vantaggio ospite. Lorusso stacca più in alto di tutti su angolo di Scialpi e sigla lo 0-1. Dopo dieci minuti i barlettani ci riprovano. Diomandè fa partire una cannonata che termina fuori di poco.

Nella ripresa il Corato non riesce a scuotersi. Al 8’ Negro, in contropiede, cerca Lorusso a centro area. Recupero decisivo di Cannito che tocca in angolo. Al 22’ D’Angelo riesce a ipnotizzare Lorusso, a tu per tu con il giovane portiere campano. Sullo sviluppo dell’azione Varsi calcia sul palo. Alla mezz’ora Zinetti prova a riscaldare il Comunale ma il tiro termina alto. Lo stesso terzino neroverde viene espulso per doppia ammonizione al 35’. Quattro minuti più tardi stessa sorte tocca a Lamacchia. In mezzo, al 37’, D’Angelo vola a deviare una punizione ben pennellata da Scialpi. Finisce 0-1 e domenica c’è la trasferta a Bisceglie contro l’Unione Calcio.

SETTORE GIOVANILE - Due 4 a 1 per giovanissimi regionali e juniores. Sabato la formazione di Mastroviti ha battuto a domicilio la Nick con la doppietta di Muciaccia e le reti di Matera e Zagaria. Stesso punteggio a Ruvo per i giovanissimi. In rete Lops, Tarricone, Lotito e un’autorete della Ruvese. Oggi, alle 15 a Terlizzi, gli allievi provinciali.

IL TABELLINO

Corato-Barletta 0-1

CORATO: D'Angelo, Zinetti, Cannito, Lorusso, Santoro, Sisalli, Diagne, Loseto (13’st Ladogana), Piarulli (1’st Bonabitacola), Manzari (30’st Petitti), Sguera. A disposizione Cilli, Monteduro, Asselti, Colangione, Cardinale, Dimatera. Allenatore Zinfollino

BARLETTA: Sansonna, Fanelli, Aprile, Bruno, Lamacchia. Milella, Diomandé, Scialpi, Varsi (24’st Zingrillo), Lorusso (30’st Saani), Negro (41’st Telera). A disposizione Cristallo, Rizzi, Barrasso, Di Noia, Grumo, Diterlizzi. Allenatore Cinque

MARCATORI: 24’pt Lorusso

ARBITRO: Salanitro di Bari. Assistenti Spalierno di Bari e Maffione di Molfetta.

NOTE: Ammoniti Zinetti, Santoro, Cannito (C); Negro, Varsi, Aprile (B). Espulsi al 35’st Zinetti (C) e al 39’st Lamacchia (B)