Calcio, gli ultras alla squadra: «Impegnatevi di più per meritare il nostro sostegno»

Ci sono delusione e amarezza nelle parole degli Ultras Corato 1946 che, alla luce dei risultati sinora ottenuti dalla squadra, hanno diffuso una nota per chiedere maggiore impegno a calciatori e società.

«Ora basta... Mettete fine a questo scempio!» scrivono i tifosi. «6 punti in 7 partite non sono un buon passo per una squadra che a detta di qualcuno dovrebbe combattere per vincere il campionato o i playoff. Anzi, è una buona media per i playout. La semifinale di coppa, raggiunta tra l'altro con avversari di gran lunga inferiori, per noi non conta! La partita di Terlizzi ed il primo tempo contro il Casarano sono l'emblema di una squadra che non appena si trova di fronte un avversario di un livello medio-alto sbaglia atteggiamento, non fa un tiro in porta ed invece subisce gol alla prima azione avversaria. Non siamo qui a commentare le singole partite perché se ne sono state dette tante.. Adesso non si tratta più di sfortuna o altro, ma di impegno!

"Non sarà la coppa a farci cambiare idea... Fuori le palle e vincere in campionato!" era il nostro striscione domenica scorsa. Fino alla partita di Terlizzi abbiamo sempre sostenuto la squadra e caricandola. Ma la prestazione e il risultato lo sanno tutti. Le partite si possono anche perdere, ma lottando in campo e non permettendo agli avversari di giocare soli contro il nulla! A nessuno piace contestare la squadra che ama, in questi casi bisognerebbe stare vicino, ma dopo i confronti con i giocatori a fine partita, le prestazioni nelle partite successive sono state sempre le stesse se non peggio.

Abbiamo deciso di disertare il primo tempo domenica scorsa contro il Casarano per dare un segnale a tutti quanti, che noi adesso siamo stanchi di questa situazione e di questi risultati. Il primo tempo è stato lo specchio della partita di Terlizzi. Ma quanto pare nel secondo tempo, quando siamo tornati in grandinata, la scossa si è sentita e potevamo anche meritare la vittoria.

Ci auguriamo che il nuovo mister dia al più presto una svolta a questa squadra. Adesso basta scuse.. Pretendiamo sempre lo stesso atteggiamento del secondo tempo contro il Casarano e 12 punti nelle prossime 4 partite, oltre che la finale di coppa. È il minimo che si deve fare. Se ciò non accade qualcuno dovrà prendersi le sue responsabilità a partite dal DS Dario Loporchio. Rispetto per chi macina chilometri, tornandosene senza voce. D'ora in poi continueremo su questa linea, perché il nostro sostegno ve lo dovete meritare!»