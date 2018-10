Il Corato cambia: fuori Castelletti, dentro Zinfollino

L'USD Corato Calcio comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il tecnico della prima squadra, Vito Castelletti. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la serietà, la professionalità e la correttezza dimostrati in questi mesi, oltre ad un sincero in bocca al lupo per il perseguo della sua carriera.

La guida tecnica della prima squadra è affidata a Gino Zinfollino. Andriese, ex portiere come Castelletti, ha allenato in diverse piazze importanti della nostra regione come Trani, Gravina, San Severo, Bisceglie (sponda Unione). Tra i risultati raggiunti dal tecnico spicca sicuramente la vittoria del campionato di Promozione 2008/09 con l’Audace Cerignola mentre lo scorso anno ha sfiorato i playoff con l’Us Bitonto. Nel suo curriculum anche ottimi risultati con le Berretti di Andria e Barletta.

Il commento della dirigenza: «Abbiamo scelto Zinfollino per le sue qualità tecniche, perché conosce bene la categoria ed è un grande motivatore. Questo permetterà di ridare brio e stimoli ad una squadra che riteniamo altamente competitiva e di spessore».