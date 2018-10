Corato ko nel derby. Il Terlizzi va con Di Cosola

Il Corato esce sconfitto dal Comunale di Terlizzi per 3 a 0 e rimane inchiodato a cinque punti in classifica. Derby non bellissimo, soprattutto nel primo tempo, vinto con merito dalla squadra di Michele Anaclerio. Castelletti fa esordire Cilli (infortunati Leuci e D’Angelo).

Per la prima emozione bisogna attendere il gol del vantaggio rossoblu. Sinistro chirurgico di Schirone per Di Cosola. L’esterno del Terlizzi controlla e batte Cilli con un preciso diagonale. Padroni di casa in vantaggio al 25’. La risposta del Corato è tutta in un tiro a scendere di Zinetti, terminato a lato. Al 44’ Bonabitacola cerca la fortuna con un tiro al volo dall’interno dell’area. La palla, debole, viene bloccata da Amoruso.

La ripresa si apre subito col raddoppio terlizzese. 5’, errore in appoggio della retroguardia neroverde, Di Cosola non sbaglia e firma il 2 a 0. Al 20’ e al 25’ il Corato prova ad accorciare. De Vivo viene respinto da Amoruso che para anche la botta di Morra cinque minuti più tardi. Alla mezz’ora Schirone fa tremare la traversa con un bellissimo calcio di punizione. Cilli si oppone da campione al successivo colpo di testa di Leone. L’estremo difensore barlettano è super anche su Stefanini al 37’. In chiusura di partita arriva il 3 a 0 del Terlizzi. Conclusione di Stefanini, respinge Cilli e Sciancalepore corregge in rete.

SETTORE GIOVANILE - Ottima prova dei Giovanissimi regionali di mister Aldo Gallo che regolano per 3 a 0 i baresi del Fesca Fly. A segno Colonna, Zitoli e Lops. Corato a punteggio pieno con 6 punti.

IL TABELLINO

Terlizzi - Corato 3-0

TERLIZZI: Amoruso, Colella (45’st Di Meo), Schirone, Lorusso, Bitetti, Stella (33’st Cormio), Liberio, Leone, Caruso (24’st Visaggi), Stefanini, Di Cosola (42’st Sciancalepore). A disposizione De Chirico, Maselli, Ingredda, Belviso. Allenatore Anaclerio.

CORATO: Cilli, Monteduro, Santoro, Bonabitacola (14’st Piarulli), Colangione, Anaclerio, Zinetti (14’st De Vivo), De Santis (17’st Diagnè), Manzari, Sisalli (1’st Sguera), Morra. A disposizione Albano, Loseto, Asselti, Cardinale, Lorusso. Allenatore Castelletti.

MARCATORI: 25’pt Di Cosola, 5’st Di Cosola, 43’st Sciancalepore

ARBITRO: Natilla di Molfetta. Assistenti Miccoli di Brindisi e Grimaldi di Bari

NOTE: Ammoniti Stella, Lorusso, Sciancalepore (T); De Santis, Anaclerio (C)