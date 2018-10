Si fa male Leuci, tra i pali ecco Marco Cilli

A tre giorni dalla sfida contro il Terlizzi il Corato tessera un nuovo portiere. Si tratta di Marco Cilli, ex Barletta e Andria.

Marco Cilli, barlettano classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso. Dopo aver preso parte al ritiro del Barletta con Novelli nel 2012, ha esordito in Lega Pro il 13 aprile 2014 contro il Catanzaro. L’anno successivo è titolare in Serie D, con la maglia della Fidelis Andria, conquistando sul campo la promozione tra i professionisti. Con i federiciani 23 presenze in Serie C in tre stagioni fino a maggio scorso.

Intanto si è fatto male Francesco Leuci. Il portiere ha riportato la frattura dello zigomo destro e oggi sarà operato a Bari. A Checco la società augura una pronta guarigione e un rapido rientro in campo.