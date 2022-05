Sono passati trentotto anni da quel pomeriggio, quando l'Us Corato scrisse una delle pagine più importanti della propria storia. Era esattamente il 6 maggio del 1984 e a Triggiano i neroverdi battevano i padroni di casa con un rigore segnato da Savino Dascoli. Venerdì scorso i protagonisti di quella meravigliosa cavalcata si sono ritrovati e riabbracciati, in memoria dell'artefice di quell'impresa: il presidente Michele De Palo, scomparso l'anno scorso.

Promotore della serata Dino Scaringella, dirigente di quella squadra che ha riunito quasi tutti i calciatori, i dirigenti e anche mister Nicola Taiano, il timoniere di quella squadra che, reduce dall'incredibile spareggio dello Stadio della Vittoria contro il Mola (sconfitta ai rigori per 4-3 e lunga coda di polemiche), battè in volata Bitonto e Cerignola aggiudicandosi l'agognata Interregionale.

Si intrecciano i ricordi di chi c'era, come Dino Squeo, storico segretario che riuscì a portare a casa la prima vittoria di quel campionato con un ricorso sull'Altamura. E ancora, si accavallano i ricordi dei giocatori presenti, dal capitano Nicola Piccarreta al man of the match Savino Dascoli, da Ludovico Piccolo fino alla moglie di De Palo e alle sue figlie. Alcuni aneddoti li abbiamo raccolti in un video che ripercorre le tappe di quella leggendaria stagione.