Di Rito gol e rigore sbagliato: al Corato Calcio l'1 a 0 non basta e chiude la stagione

Ora è finita per davvero. La stagione del Corato termina a Fasano con una vittoria sul Sava che non permette ai ragazzi di Oliveri di sognare i playoff per la D, in virtù della sconfitta di domenica scorsa al Camassa di Sava. Una partita ricca di emozioni, tra espulsioni (ben tre) e il rigore sbagliato da Di Rito nella ripresa.

Ed è stato proprio l'argentino, autore della solita grande stagione, ad aprire le danze al 28'. Di Rito si fa trovare sempre al posto giusto e inzucca un cross dalla sinistra: 1 a 0. L'occasione per pareggiare ce l'ha Quarta. Ben imbeccato a centro area, calcia a lato da ottima posizione. Al 38' le due squadre rimangono in dieci. Espulsi D'Aiello per il Corato e Quarta per il Sava. Al 40' Rescio piazza un diagonale rasoterra che esce per un nonnulla.

Nella ripresa Grandis e Obodo provano ad impegnare Maraglino. A un quarto d'ora dalla fine Moncalvo di Collegno fischia un rigore al Corato nonostante il chiaro vantaggio per i neroverdi che segnano con Cotello. Dagli undici metri Di Rito si fa ipnotizzare dallo specialista Maraglino. Il Corato rimane addirittura in nove per l'espulsione di Bozzi e il Sava regge. Ai playoff, se Barletta e Martina vinceranno coppa e spareggio, ci andrà la squadra tarantina. Per il Corato arriva il momento dei titoli di coda.

Il tabellino

Corato: Addario, Rescio, Daiello, Lezzi, Lanotte (25'st Azzarito) Ruibal (25'st Bozzi), Obodo, Cotello, Di Rito, Grandis, Quacquarelli. Allenatore Olivieri

Sava: Maraglino, Aquaro, Greco, D'Arcante, Hakiki, Calò, D'Ettorre, Giammaruco (11'st Lombardi), Procida (45'st Carrieri), Quarta, Zaccaria (19'st De Gregorio). Allenatore Passiatore

Arbitro: Moncalvo di Collegno

Reti: 28'st Di Rito