Corato Calcio, la gara casalinga con il Sava si giocherà a Fasano

Corato-Sava, ritorno dello spareggio tra le seconde classificate valido per un possibile posto nella griglia dei playoff nazionali per l'accesso in D si giocherà al Vito Curlo di Fasano. Constatata l'indisponibilità del San Sabino di Canosa a porte aperte e una lunga serie di interlocuzioni con diversi Comuni pugliesi che hanno portato ad un nulla di fatto, alla fine è arrivato l'ok del presidente fasanese Franco D'Amico.

Paradossalmente Fasano è più vicina a Sava che a Corato, ma è stata l'unica soluzione adottabile dalla società neroverde che in queste ore si è spesa alla ricerca di uno stadio che permettesse l'ingresso alla tifoseria di casa e a quella ospite. Sul sintetico fasanese la squadra di Massimo Olivieri dovrà cercare di ribaltare il 2 a 0 dell'andata e sperare nelle vittorie di Barletta e Martina, rispettivamente nella finale di Coppa Italia d'Eccellenza e nello spareggio tra le due prime dei gironi.

Il Barletta, dopo aver passato le semifinali con i sardi dell'Ossese, è attesa dall'ultimo atto della Coppa Italia. Non si gioca più a Firenze il 4 maggio ma il 14 maggio al Manlio Scopigno di Rieti, dove nel 2013 il Cerignola perse la finale con la Fermana. Si giocherà, quindi, prima lo spareggio con il Martina. Appuntamento l'8 maggio, probabilmente allo Iacovone. Lo ricordiamo, l'unica possibilità di accedere ai playoff per salire in D è che il Barletta vinca la coppa e il Martina lo spareggio.