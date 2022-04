Dove si gioca Corato-Sava? Neroverdi alla ricerca di uno stadio

Non sarà Canosa ad ospitare Corato-Sava, ritorno dello spareggio che potrebbe valere la fase nazionale dei playoff per la D. Lo ha spiegato il presidente neroverde, Giuseppe Maldera, alla Gazzetta del Mezzogiorno. «Ieri il Comune di Canosa ci ha comunicato il diniego per motivi di ordine pubblico». Il San Sabino era, fino a 24 ore fa, la sede più probabile.

E ora che si fa? Ruvo - casa abituale dei neroverdi - è fuori gioco a causa della concomitanza della partita tra la Ruvese e il Trinitapoli di Prima Categoria. Sondaggi sono stati fatti anche con altre città del circondario, da Molfetta a Bitritto sino a San Ferdinando ma non è arrivata nessuna risposta positiva. In realtà a Canosa si potrebbe giocare ma non con entrambe le tifoserie. «Vorremmo giocare con i nostri sostenitori e anche quelli avversari. - ha detto Maldera - Per questo continueremo a cercare fino all'ultimo».