Corato Calcio, fissate le date per lo spareggio con il Sava

Il doppio spareggio con il Sava si giocherà domenica 24 aprile (ore 16) al Francesco Camassa di Sava e, il ritorno, domenica 1 maggio (ore 16) al Coppi di Ruvo. Questo è stato deciso oggi dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo un incontro tra le due società avvenuto in federazione. Va ricordato che lo spareggio non permette automaticamente alla vincitrice di disputare la fase nazionale dei playoff per l'accesso in D ma, affinché ciò avvenga, è necessario che il Barletta vinca la Coppa Italia Dilettanti d'Eccellenza la cui finale è in programma il 4 maggio a Firenze. I biancorossi di mister Farina, mercoledì scorso hanno battuto il Locri e il 20 e 27 aprile sono attesi dalla doppia sfida in semifinale con i sardi dell'Ossese.