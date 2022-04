Corato Calcio, speranza promozione. Tisci: «Se Barletta vince la coppa, spareggio tra le seconde»

Quella di ieri contro il San Severo potrebbe non essere stata l'ultima gara del Corato Calcio in questa stagione. La bomba arriva nel pomeriggio e ad annunciarla è Vito Tisci, presidente della Federcalcio regionale, intervenuto in diretta nel corso della trasmissione "Supermariosport", su Telesveva.

Tisci ha dichiarato che, di comune accordo con Martina e Barletta, lo spareggio promozione avverrà dopo l'eventuale finale di Coppa Italia Dilettanti che i biancorossi potrebbero disputare a Firenze il 4 maggio. In questo momento la squadra di Farina è attesa dal ritorno casalingo dei quarti contro il Locri (andata 2-1 per i calabresi). Nel caso in cui il Barletta dovesse vincere la coppa, salirebbe con il Martina che non disputerebbe lo spareggio tra le due vincenti dei gironi di Eccellenza.

Ma a salire in D ci potrebbe essere una terza squadra pugliese. Il presidente della Lnd pugliese ha spiegato che, se dovesse essere confermato lo scenario descritto qualche riga fa, si giocherebbe uno spareggio tra le seconde classificate - il Corato per l'appunto e la tarantina Sava - per decretare la squadra che affronterebbe i playoff nazionali (primo turno contro la Sicilia, girone B ed eventuale finale con la vincente tra Molise e Sicilia Girone A). La strada è lunga e impervia, la speranza di salire in D ancora poco luminosa ma il Corato non ha ancora riposto nel cassetto i suoi sogni promozione.