Il Corato Calcio chiude la stagione con un pari contro il San Severo

Si chiude con un 1 a 1 e il secondo posto in classifica la stagione del Corato. A Ruvo, contro il San Severo, si gioca un inedito lunch match alle 12. Pronti, via. Corato in vantaggio con Lezzi al 4'. Controllo e tiro al volo con palombella mortifera che si insacca alle spalle di Carella. Più San Severo che Corato nel primo tempo. I neroverdi ci provano con Cotello, Obodo e con il giovanissimo classe 2004 Scardigno, ma creando zero grattacapi al portiere sanseverese. Più efficaci gli ospiti. Addario smanaccia su Morra e Dascoli va vicino al primo palo con una rasoiata dall'interno dell'area.

Nella ripresa Corato vicino al raddoppio. Bozzi trova davanti a sé una prateria ma spreca calciando a lato una volta giunto davanti a Carella. Al 33' il pari sanseverese. Azione confusa, palla ballerina, la risolve l'ex Lamatrice che calcia in mezzo ad un nugolo di gambe bucando Addario. La stagione la chiude Addario, volando a salvare il risultato a una manciata di minuti dalla fine.

Il Barletta termina la sua corsa con una sconfitta, 2 a 1 a Manfredonia. La squadra di Farina ora punta la finalissima con il Martina e il ritorno di coppa contro il Locri (2-1 in Calabria). Ormai già sicuro del terzo posto il Trinitapoli perde in casa con il San Marco (3-4). Pari ad Orta Nova per il Città di Mola mentre l'Unione Calcio Bisceglie e il Borgorosso Molfetta - ieri - avevano già salutato la stagione con l'1 a 1. Vittorie per il Vieste (1 a 0 sul Trani) e per il Canosa (4-2 sul Real Siti). L'Orta Nova e il San Marco saranno impegnati nello spareggio playoff. Vince la classifica cannonieri Antonio Pignataro del Barletta ed ex Corato con 18 centri.

Classifica finale: Barletta 70; Corato 61; Trinitapoli 46; Manfredonia 44; Mola 42; Uc Bisceglie 40; San Severo 36; Atletico Vieste 32; Canosa 31; Borgorosso Molfetta 29; Real Siti 28; Orta Nova 25; San Marco 23; Vigor Trani 6.

Il tabellino

Corato: Addario, Camasta, Guglielmi, Lezzi (44’ st Marolla), Telesca (20’ st Di Rito), Cotello, Bozzi (38’ st Ruibal), Obodo, Azzarito, Rescio (38’ st Grandis), Scardigno (27’ st Frappampina). Allenatore Olivieri.

San Severo: Carella, Diop, Morra, Pissinis, Paolillo, Consolazio (44’ st Cruz), De Battista, Dascoli (31’ st Abissinia), Reddavide, Lamatrice, Fantasia (19’ st Feltre). Allenatore Bonetti.

Arbitro: Colazzo di Casarano

Reti: 4’ pt Lezzi (C), 34’ st Lamatrice (S)