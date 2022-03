Corato Calcio, il Barletta espugna il Coppi e vince il girone

Applausi da tutta la tribuna del Coppi per il Barletta che vince 1 a 0 e conquista matematicamente il primo posto nel girone A dopo un lungo testa a testa tra biancorossi e neroverdi, capace di animare un campionato che, a causa di un regolamento senza playoff, avrebbe rischiato di perdere appeal già da tempo.

Prima azione pericolosa del match al 12'. Cross di Nannola da destra e Pignataro, in area piccola, devia di testa ma manca il bersaglio. La sua conclusione finisce di poco a lato. Alla mezz'ora Russo prova la conclusione al volo ma la sfera sorvola la traversa. Nella ripresa, dopo un timido tentativo su punizione, Bozzi raccoglie un cross di Di Rito e schiaccia di testa. Bravo Tucci a intercettare il pallone praticamente sulla linea di porta. Al 35' è Addario ad esaltarsi su una conclusione dalla distanza di Pignataro. L'estremo difensore del Corato vola all'incrocio e disinnesca il pericolo. A tre minuti dalla chiusura della gara arriva il vantaggio del Barletta. Contropiede biancorosso, Pignataro appoggia per Cafagna che sigla la rete dello 0 a 1 che chiude il match.

Continua l'ascesa del Trinitapoli che scavalca anche il Mola. Poker al Team Orta Nova con gli ex Corato Dispoto, Stefanini e Olibardi. Cade a Manfredonia il Mola. Non basta Diagnè: biancoblu rimontati 2 a 1. 1 a 1 tra Unione Calcio Bisceglie e San Severo. Più in basso importante vittoria in chiave salvezza del Vieste (2-0) che mette in difficoltà il San Marco. Il Real Siti accende la corsa alla permanenza battendo 2 a 1 il Borgorosso Molfetta. Sei gol del Canosa all'ormai retrocessa Vigor Trani. Domenica prossima (ore 16), la Vigor ospiterà il Corato.

Classifica: Barletta 67; Corato 57; Trinitapoli 43; Mola 41; Manfredonia, Uc Bisceglie 38; San Severo 35; Atl. Vieste 29; Real Siti 27; Canosa, Borgorosso Molfetta 25; Orta Nova 24; San Marco 20; Trani 6

Il tabellino

Corato: Addario; Camasta, D'Aiello, Frappampina; Quacquarelli, Obodo, Grandis (25’ st Rescio) Marolla (25’ st Telesca) Cotello; Bozzi (37’ st Ruibal), Di Rito. Allenatore Olivieri

Barletta: Tucci; Milella, Telera, Pollidori, Marangi; Viscovich, Cafagna (49’ st Pierno); Nannola (28’ st Lanzone), Russo (25’ st Visani), Lavopa; Pignataro (49’ st Dettoli). Allenatore Farina

Arbitro: Florentino di Ercolano

Rete: 42’ st Cafagna