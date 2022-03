Il Corato vince anche a San Marco, ma domenica il Barletta può chiudere i giochi

Il Corato espugna San Marco e continua a macinare punti alle spalle della capolista Barletta che, domenica prossima al Coppi di Ruvo, ha la possibilità di chiudere definitivamente i giochi. Al Tonino Parisi, sotto la pioggia, la gara si apre con due tentativi, uno per parte. Ruggieri per i sammarchesi (palla a lato) e Telesca per il Corato (anche per il giovane esterno, palla fuori). Al 40' Corato davvero vicina al gol. Fallo di mani in area e rigore assegnato ai neroverdi. Dal dischetto Obodo si fa parare la conclusione da Coppola, straordinario nel respingere anche l'intervento successivo di Grandis. Nel finale annullato un gol a Coco per presunto fuorigioco.

Ad avvio ripresa Addario è bravo a respingere l'incornata di Grifa. Il Corato passa in vantaggio al 14'. Obodo calcia un corner da sinistra, D'Aiello in area corregge la traiettoria e fa 1 a 0. Al 25' arriva il raddoppio. Cross teso da destra di Frappampina e Di Rito, con una zampata, anticipa il marcatore e realizza il 2 a 0. Nel finale Cianci ha due volte la possibilità di accorciare. Prima, in una mischia in area, calcia ad un metro da Addario ma debolmente e in bocca al portiere andriese. In pieno finale s'inventa un insidioso tiro da fuori che Addario smanaccia con la punta delle dita. Finisce 0-2.

Il Barletta vince in 10 sul Trinitapoli. Basta un rigore di Morra al 37' della ripresa per tenere a distanza il Corato. Con la sconfitta del Trinitapoli sale al terzo posto il Mola (4 a 1 al Real Siti). Poker anche per l'Unione Calcio Bisceglie (ancora gol per il coratino Zinetti) contro un Trani che saluta matematicamente l'Eccellenza. Vince in trasferta il Manfredonia (0-2 a Orta Nova) e scivola il San Severo (1-3 con il Vieste). Pari tra Borgorosso Molfetta e Canosa. Domenica prossima il Corato ospita il Barletta (Coppi di Ruvo alle 16). Basta un punto ai biancorossi per vincere matematicamente il campionato.

Classifica: Barletta 64; Corato 57; Mola 41; Trinitapoli 40; Uc Bisceglie 37; Manfredonia 35; San Severo 34; Atl. Vieste 26; Borgorosso Molfetta 25; Orta Nova*, Real Siti 24; San Marco 20; Canosa* 19; V. Trani 6