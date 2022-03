Corato Calcio, 2-0 al Manfredonia ma la doccia gelata arriva da Bisceglie

Il Corato vince 2-0 con il Manfredonia ma viene gelata dalla rimonta del Barletta a Bisceglie che lascia inalterato il distacco di 7 punti tra le due squadre. Avvio senza grossi sussulti. Obodo, con una punizione dalla distanza, non impensierisce il portiere ospite. Traversa dei doniani al quarto d'ora. Errore a centrocampo di Grandis, Trotta viene servito davanti ad Addario ma colpisce il montante e, sulla ribattuta, Di Canio calcia incredibilmente a lato. Risposta neroverde dieci minuti più tardi. Marolla calcia al centro dalla destra, velo di Di Rito e Ruibal impegna Mascolo. La ripresa si apre con il vantaggio del Corato. Il coniglio dal cilindro lo estrae Kenneth Obodo. Controllo e tiro dai trenta metri, traiettoria incredibile che si infila nel sette. 1 a 0. Al 17' la squadra di Olivieri raddoppia. D'Aiello serve Di Rito che, di piatto, gira in rete. Al 32' Addario è bravo a murare un insidioso cross di Ninkovic. Il portiere andriese replica qualche minuto più tardi su Monopoli. Finisce 2 a 0 per il Corato.

Come dicevamo, incredibile ribaltone del Barletta. Biancorossi in vantaggio con un'autorete di Stella. Pari di Amoruso alla fine del primo tempo e vantaggio dell'Unione a inizio ripresa con Bufi. Al 38' e al 44' i biancorossi vincono 3 a 2 con Cafagna e Morra. Vola il Trinitapoli che sabato ha vinto 1 a 0 nel big match contro il Mola. Cade il San Severo in casa del Real Siti (1-0, Perchaud); In coda vittorie importantissime in chiave salvezza per l'Orta Nova sul Vieste (1-2), del Borgorosso Molfetta sul Trani (1-0) e del San Marco a Canosa (0-1). Prossima sfida per il Corato, domenica 20 marzo alle 15 a San Marco in Lamis.

Classifica: Barletta 61; Corato 54; Trinitapoli 40; Mola 38 San Severo, Uc Bisceglie 34; Manfredonia 32; Orta Nova*, Real Siti, Borgorosso Molfetta 24; Atl. Vieste 23; San Marco 20; Canosa* 18; V. Trani 6.