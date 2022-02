Corato Calcio, lo 0 a 0 con il Mola allontana quasi definitivamente i sogni promozione

Ora la missione è quasi impossibile. Il pareggio interno senza reti del Corato contro il Città di Mola porta a sette i punti di distacco dalla capolista Barletta, difficilissimi da colmare. La formazione di Olivieri non riesce ad andare oltre lo 0 a 0 in casa. Subito Taccogna per gli ospiti impegna Addario. Al 21' Marolla prova a centrare il sette da fuori area, palla a lato. Più tardi Di Rito colpisce male un passaggio rasoterra di Marolla. Il primo tempo è tutto qui. Nella ripresa Diagnè vicino al gol per il Mola. L'ex Corato si sistema il pallone, calcia ma il pallone viene deviato da un difensore neroverde. A rompere il muro molese ci provano prima Kenneth Obodo con una conclusione da fuori, poi il neoentrato Ruibal con una saettata dall'interno dell'area. In entrambi i casi la palla finisce fuori. Ancora Ruibal si coordina e tira un pallone piovuto da sinistra. Lacirignola si oppone con i pugni. La gara finisce 0 a 0.

Il Barletta con due reti di Antonio Pignataro si sbarazza del Real Siti e galoppa verso la vittoria del girone quando, alla bandiera a scacchi mancano ormai solo 6 giornate. Nelle zone alte si fanno sotto il Trinitapoli (0-3 a Vieste) e il San Severo (poker alla Vigor, ormai vicina alla retrocessione e che a fine stagione smetterà di chiamarsi Trani). Pari tra Unione Calcio Bisceglie e Manfredonia (in rete il coratino Zinetti). Colpo salvezza del Borgorosso che batte 2 a 0 il San Marco. Ancora Covid per l'Orta Nova. Rinviata la sfida con il Canosa e domenica i dauni ospiteranno proprio il Corato.

La classifica: Barletta 55; Corato 48; Mola 35; Trinitapoli 34; San Severo 33; Manfredonia 32; Uc Bisceglie* 30; Atl. Vieste 23; Orta Nova ** 21; Borgorosso Molfetta 21; Real Siti 18; Canosa* 17; San Marco 16; Vigor Trani 6

* una gara in meno; ** due gare in meno