Corato Calcio, col Trinitapoli pareggio che fa male. Barletta a +5 sui neroverdi

Il Corato non va oltre lo 0 a 0 contro il Trinitapoli al Comunale di Trani. Il terreno di gioco molto rovinato ha caratterizzato in negativo le due squadre impedendo loro di esprimere al meglio il loro calcio. Un pareggio che fa male soprattutto per la classifica che vede il Barletta volare a +5.

Episodio da Var dopo una decina di minuti. Diomandè perde palla al limite dell'area favorendo Di Rito che viene steso dallo stesso difensore all'interno dell'area. Per l'arbitro non è rigore. Dopo un paio di punzecchiature, sale in cattedra Ruibal al 22'. Alzata e tiro al volo che viene sventato da Tarolli. Intervento simile per Addario dall'altra parte. Questa volta il tiro velenoso da fuori area è di Djedje. Nella ripresa accade ancor meno rispetto ai primi 45 minuti. Alla mezz'ora Di Rito lancia Bozzi che si fa ipnotizzare da Tarolli sottoporta. A tempo ormai scaduto il Corato va vicinissimo al vantaggio. Lezzi crossa al centro per la testa di Di Rito. La palla colpisce il palo interno e ballonzola sulla linea di porta, prima di venire bloccata da Tarolli. Finisce 0 a 0.

Dopo aver vinto la Coppa Italia Dilettanti sul Martina, giovedì scorso, il Barletta batte nettamente (3 a 0) il Canosa e si porta a cinque lunghezze dal Corato. Dietro i neroverdi sale il Mola che vince 2 a 0 in casa contro la Vigor Trani e il Manfredonia, con lo stesso risultato sull'Atletico Vieste. Pari senza reti tra San Severo e Borgorosso Molfetta mentre il San Marco accorcia in classifica mettendo ko il Real Siti. Non si è giocata Unione Calcio Bisceglie - Orta Nova a causa dei numerosi casi Covid per i foggiani. Domenica prossima, alle 15 a Ruvo, il Corato ospiterà il Mola.

Classifica: Barletta 52; Corato 47; Mola 34; Manfredonia, Trinitapoli 31; San Severo 30; Uc Bisceglie 29; Vieste 23; Orta Nova 21; Real Siti, Borgorosso Molfetta 18; Canosa 17; San Marco 16; Vigor Trani 6.