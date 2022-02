Corato Calcio, uno-due a Bisceglie e fiato sul collo al Barletta

Un successo fondamentale per il Corato al Ventura di Bisceglie contro l'Unione Calcio. Lo 0-2 finale - firmato Bozzi e Rizzo - assicura ai ragazzi di mantenere i tre punti di distacco dal Barletta capolista.

Primo vero sussulto della gara al 21'. Rizzo, all'interno dell'area piccola, colpisce la traversa con il piattone divorandosi un gol già fatto. Si rifarà. Il Corato prova a scardinare il muro azzurro ma senza riuscirci. Con Di Rito dalla distanza, con Bozzi e ancora con Di Rito di testa. Nella ripresa è subito vantaggio Corato, al 6'. Frappampina gira in area un pallone interessante sul quale Beppe Bozzi si avventa, firmando l'1 a 0. I neroverdi potrebbero raddoppiare con Di Rito (proteste del Corato per un tocco di mani in area) e con Telesca. Il raddoppio arriva al 21'. Ruibal serve Rizzo con un traversone che l'esterno salentino addomestica e butta in rete. Ancora Ruibal, al 25', sfiora il tris. Il suo pallonetto viene salvato sulla linea da Piarulli. Finisce 0 a 2.

Vittoria importante considerando anche la cinquina con cui il Barletta si sbarazza facilmente della Vigor Trani: 1 a 5 al Comunale. Dietro il Corato successo esterno del Mola a Vieste (1 a 2), del Trinitapoli a Canosa con lo stesso risultato e del San Severo, in casa con il San Marco (4 a 1). Pari 2 a 2 tra Real Siti e Manfredonia. Balzo in avanti del Borgorosso che batte 2 a 1 l'Orta Nova. Domenica il Corato farà visita al Trinitapoli per un'altra gara dall'alto tasso di difficoltà.

Classifica: Barletta 49; Corato 46; Mola 31; Trinitapoli 30; San Severo*, Uc Bisceglie 29; Manfredonia* 25; Vieste 23; Orta Nova 21; Real Siti 18; Canosa, Borgorosso Molfetta 17; San Marco 13; V. Trani 6

Il tabellino

Unione Calcio Bisceglie: Lullo, D’Alba (28’st Amoruso), Quacquarelli V., Zingrillo, Andriano, Stella, Piarulli, Binetti, Porro (26′ st Tedone), Zinetti (9′ st Di Pierro), Petrignani. Allenatore Rumma.

Corato: Addario, Ianniciello, Daiello, Frappampina (38′ st Lezzi), Quacquarelli A., Obodo, Grandis (14′ st Telesca), Rizzo (45′ st Marolla), Azzarito (14′ st Ruibal), Bozzi, Di Rito (29′ st Cotello). Allenatore Olivieri.

Arbitro: Montanaro di Taranto

Reti: 6′ st Bozzi; 21′ st Rizzo