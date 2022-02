Corato Calcio, che Di Rito! Con una tripletta stende il Vieste

Il 2022, per il Corato di mister Olivieri, si è aperto nel segno di Di Rito. L'attaccante argentino, dopo aver realizzato la rete della vittoria domenica scorsa a Canosa, con una tripletta ha letteralmente steso l'Atletico Vieste. Il bomber di Rosario si conferma uno dei monumenti di questa categoria.

In apertura di partita due legni, uno per parte. Ruibal colpisce l'incrocio dei pali con un bel tiro al volo al 5'. Al 7' De Vita centra la traversa, solo soletto, a due passi da Addario. Al 12' il vantaggio neroverde. La firma è di Di Rito che, prima trova un difensore viestano sulla conclusione, poi ribatte rapace in rete. Al 24' Bozzi si fionda in area colpendo il pallone di testa, sfera alta. Al 30' raddoppio del Corato. Di Rito controlla in corsa, entra in area e fulmina Maine con un destro potente e preciso. Pochi minuti più tardi fallo di mani nell'area neroverde. Sul dischetto Colella (ex come il mister Olivieri) non sbaglia.

Secondo rigore della partita al 4' della ripresa. Bozzi viene trattenuto al limite dell'area e Aratri di Bari fischia il penalty. È lo stesso attaccante barese a presentarsi dal dischetto ma viene ipnotizzato da Maine. Nella mischia susseguente, la zampata vincente è di Di Rito: 3 a 1. Al 41' il Vieste accorcia ancora. Sementino riesce a smistare sul secondo palo un pallone sul quale si avventa Caruso. Finisce 3 a 2.

Vittoria tonda per il Barletta che schianta 4 a 0 il Borgorosso Molfetta. A segno anche Manzari che, nella classifica cannonieri, supera il compagno di squadra Pignataro. Spicca il 5 a 1 con il quale il Trinitapoli spazza via l'Unione Calcio Bisceglie, terza forza del campionato. Tris per l'ex Corato Antonio Stefanini. Il San Severo vince a Mola 3 a 2 mentre il Canosa espugna il Manfredonia con una rete di Kone. L'Orta Nova batte 2 a 1 il Real Siti nel derby ofantino. Un altro punticino per la Vigor Trani che fa 4 a 4 contro il San Marco. Domenica prossima il Corato è atteso dalla difficile trasferta di Bisceglie contro l'Unione (alle 15).

Classifica: Barletta 46; Corato 43; Uc Bisceglie 29; Mola 28; Trinitapoli 27; San Severo 26; Manfredonia 24; Vieste 23; Orta Nova 21; Canosa, Real Siti 17; Borgorosso Molfetta 14; San Marco 13; Vigor Trani 6

Il tabellino

Arbitro: Aratri di Bari

Reti: 12'pt, 30'pt, 11'st Di Rito (C); 32'pt Colella (V); 41'st Caruso (V)