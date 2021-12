Corato Calcio, colpo argentino: dalla Virtus Matino arriva Ruibal

Il Corato Calcio tessera Ruibal Franco Rodrigo Ocampo (più semplicemente Ruibal), dalla Virtus Matino (D). L'esterno, nato a Buenos Aires, il 21 febbraio del '91, con doppio passaporto argentino e spagnolo è un'ala con piede prevalente destro, che può giocare sia sulla sua corsia naturale di destra, che a piede invertito in quella opposta. Alto 1 metro e 69, fa dl dribbilig e della velocità le sue armi migliori.

Ha esordito nel suo Paese all'età di 20 anni con il Los Andes, prima di trasferirsi al Dock Sud (2012-2014). Dopo il ritorno al Los Andes per 2 anni, ha vestito la maglia dello Sportivo Italiano fino al 2017, prima di trasfrerirsi in Italia, nelle Marche. Ha giocato nella Civitanovese in Prima Categoria, nell'Anconitana e nel Chiesanuova in Promozione. Dopo una parentesi nella Maceratese approda in Puglia, alla Virtus Matino dove conquista la promozione in D.