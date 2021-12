Corato Calcio, che regalo di Natale. Batte il Borgorosso e va a -3 dal Barletta

Tre gol per riaprire il campionato. Tanti ne fa il Corato in casa contro il Borgorosso, gli stessi servono al Mola per espugnare il San Sabino di Canosa, sgambettare il Barletta e permettere ai neroverdi di accorciare a tre punti. Apre Nicolas Di Rito, dopo appena un giro di lancette, sigillano Rizzo e Bozzi in rapida successione.

Prima sconfitta del Barletta, dicevamo, che cade in casa 3 a 2 sotto i colpo del Mola (doppietta di Lopez). A nulla son serviti i due gol di Vito Morra. Sale anche l'Unione Calcio Bisceglie che regola con un poker il Canosa (a segno ancora il coratino Gigi Zinetti, al quinto gol in campionato). 4 a 1 anche per il Trinitapoli sul fanalino di coda Trani (due gol di Mbaye). L'Atletico Vieste batte il Real Siti e si stacca dalla zona playout. 1 a 1 tra Orta Nova e San Marco. Rinviata Manfredonia-San Severo. Il 2022 neroverde si aprirà il 9 gennaio con la trasferta a Canosa.

Classifica: Barletta 40; Corato 37; Mola, Uc BIsceglie 28; Manfredonia*, Trinitapoli 24; San Severo* 23; Vieste 22; Orta Nova 18; Canosa, Real Siti 14; Borgorosso Molfetta 11; San Marco 9; Trani 2

* una gara in meno

I tabellini

Corato: Addario, Ianniciello, Guglielmi, Quacquarelli, Frappampina, Obodo, Telesca, Azzarito, Rizzo, Bozzi, Di Rito. Allenatore Olivieri

Borgorosso Molfetta: De Santis, Rilievo, Monopoli, De Ceglia, La Forgia, Antonicelli, Roselli, Sciancalepore, Terrone, Zotti, Cubaj. Allenatore Carlucci

Arbitro: Epicoco di Brindisi

Reti: 2'pt Di Rito; 20'st Rizzo; 22'st Bozzi